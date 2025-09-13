Lewis Hamilton o příchodu Cadillacu: Nová éra začíná

Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Lewis Hamilton podpořil vstup 11. týmu do Formule 1 od roku 2026, kdy se na startovním roštu objeví Cadillac F1 s jezdci Valtterim Bottasem a Sergiem Pérezem. Sedminásobný mistr světa označil rozšíření šampionátu za vítaný krok, který přinese nové podněty a větší pestrost.
„Myslím, že ano. Myslím, že máme na roštu dobrý mix. A je skvělé, že přibude další tým,“ prohlásil Hamilton, informuje Motorsport.com. „Pro nový tým je navíc klíčové mít zkušené jezdce. Valtteri i Sergio přinášejí rozdílné zkušenosti z Red Bullu a Mercedesu, což může týmu pomoci rychleji růst.“
Hamilton tak zdůraznil význam stability a know-how, které dvojice zkušených jezdců nabízí. Podle něj právě kombinace různých přístupů a technických znalostí může být pro Cadillac rozhodující při vstupu do nejnáročnější motoristické série na světě.
Cesta Cadillacu na startovní rošt nebyla jednoduchá. Tým vedený Michaelem Andrettim získal v roce 2023 předběžné schválení od FIA, ale Formula One Management jeho žádost v lednu 2024 odmítl. Přesto Andretti pokračoval ve vybudování potřebného zázemí v Silverstonu a nakonec ustoupil do pozadí, aby se větší roli chopil samotný General Motors se svou značkou Cadillac.
Spolu s Bottasem a Pérezem angažoval americký tým i Coltona Hertu jako testovacího jezdce, čímž posílil svůj záběr a zároveň otevřel dveře talentům z IndyCar.
Při formálním schválení v březnu 2025 krok uvítal i prezident FIA Mohammed Ben Sulayem: „Dnešek je transformačním momentem a jsem hrdý, že mohu vést federaci v tomto progresivním kroku. Rozšíření šampionátu na 11 týmů je milníkem. GM/Cadillac přináší novou energii, která je v souladu s pravidly FIA od roku 2026 a otevírá vzrušující éru pro tento sport.“
„Přítomnost Cadillacu v paddocku inspiruje budoucí soupeře i fanoušky. Jejich vstup posiluje naše poslání posouvat hranice motorsportu na nejvyšší úrovni,“ dodal.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.
Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.