Lewis Hamilton po těžkém víkendu v Singapuru: Fanouškům napsal vzkaz

Lewis Hamilton v Singapuru
Lewis Hamilton v Singapuru, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 11:45
Sdílej:

Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky s emotivním vzkazem.

Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky se silným osobním vzkazem. Na Instagramu sdílel úvahu o svých emocích i o cestě, kterou prochází jak po stránce osobní, tak závodní.

Britský jezdec krátce před závodním víkendem oznámil smutnou zprávu, že jeho milovaný pes Roscoe zemřel 28. září. Roscoe byl dlouhá léta Hamiltonovým věrným společníkem, často s ním cestoval po světě a objevoval se i v zákulisí Formule 1. Ztráta čtyřnohého přítele tak přišla v období, kdy se Hamilton snaží adaptovat na nové prostředí v týmu Ferrari.

Navzdory těžkým okolnostem se sedminásobný mistr světa dokázal soustředit na závodní víkend. Po kvalifikaci na šesté pozici skončil v samotném závodě osmý, přičemž jeho výkon poznamenal problém s brzdami a následná pětisekundová penalizace za překročení traťových limitů.

„Po náročném týdnu je příjemné být doma. Měl jsem čas přemýšlet o své cestě ze Singapuru a hlavní emoce, kterou cítím, je vděčnost,“ napsal Hamilton na sociální síti. Přiznal, že podpora, kterou obdržel po Roscoeově smrti, mu připomněla, že i v temných chvílích existuje spousta dobra, stačí ho jen hledat.

Ve svém příspěvku se Hamilton zaměřil také na sportovní stránku své sezony. „Dívám se i na pozitivní věci na trati. Titulky médií často zdůrazňují jen okamžiky, kdy se nám něco nepovede, ale já se soustředím na ten druhý příběh, na to, jak reagujeme, když se věci zkomplikují. Jak znovu vstaneme a pokračujeme dál,“ uvedl.

Jako příklad zmínil právě uplynulý víkend v Singapuru. „Strategie byla správná, ale problém s brzdami nás zastavil právě ve chvíli, kdy jsme začínali nabírat tempo. Teď se vrátíme do továrny, poučíme se a připravíme se na další závod,“ napsal Hamilton, který zůstal i přes nepřízeň okolností věcný a odhodlaný.

Na závěr věnoval několik slov svému novému týmu Ferrari. „Jsem na tento tým opravdu hrdý a chci pomoci dosáhnout výsledků, které si tým i tifosi zaslouží. Vidím pokrok, který děláme, ale tohle je Ferrari. Samotný pokrok nestačí. Abychom dosáhli velikosti, musíme jít dál, být lepší,“ uzavřel svůj vzkaz s jasným poselstvím: „Forza Ferrari.“

Hamilton má zatím v barvách Ferrari na kontě 125 bodů a drží šesté místo v celkovém hodnocení. Po vítězství ve sprintu v Číně a čtvrtých místech v Imole, Rakousku i Silverstonu potvrzuje, že jeho cesta s legendárním týmem je teprve na začátku. Přesto už nyní dává najevo, že ho i přes těžké chvíle pohání vášeň, vděčnost a víra v budoucnost.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari GP Singapuru (Singapur)
Stalo se
Novinky
George Russell

George Russell stále nemá podepsaný kontrakt: Co brzdí novou smlouvu s Mercedesem?

George Russell má za sebou úspěšnou sezónu v roli týmové jedničky Mercedesu, přesto stále nepodepsal novou smlouvu.

Novinky
Mclareny v Singapuru

Souboj mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem: David Coulthard dává jasný verdikt

Během Velké ceny Singapuru došlo mezi Oscarem Piastrim a jeho týmovým kolegou Landem Norrisem k incidentu na prvním kole, který vyvolal napětí a diskusi o týmové férovosti. K situaci se vyjádřil také David Coulthard. 

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Lewis Hamilton na hranici možností: Fred Vasseur o problémech v Singapuru

Fred Vasseur rychle uklidnil spekulace o bezpečnosti Hamiltonova vozu během závěru Velké ceny Singapuru. Zdůraznil, že vše bylo pod kontrolou a bez rizika.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Lewis Hamilton po těžkém víkendu v Singapuru: Fanouškům napsal vzkaz

Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky s emotivním vzkazem.

Novinky
Toto Wolff

Toto Wolff volá po nečekaném návratu F1 do jedné z asijských destinací

Toto Wolff naznačil, že by rád viděl návrat Formule 1 do země, kde se naposledy závodilo v roce 2013. Podle šéfa Mercedesu by taková zastávka mohla být zajímavým zpestřením kalendáře a přinést nové výzvy pro týmy i jezdce.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Martin Brundle naznačuje dramatický obrat v boji o titul

Martin Brundle po závodě v Singapuru vyslal McLarenu varovný signál. Podle něj je konec sezony stále otevřenou hrou.

Novinky
George Russell v Singapuru

Mercedes v šoku: Vítězství George Russella v Singapuru nikdo nečekal

Mercedes se od začátku éry ground effect potýká s nevyzpytatelnou formou a vítězství George Russella v Singapuru otázky ohledně konzistence týmu jen prohloubilo.
Novinky
Oscar Piastri v Singapuru

McLaren v chaosu: Oscar Piastri otevřeně o týmové kolizi v Singapuru

Oscar Piastri označil „papaya rules“ McLarenu za jednoduchou zásadu pro bezpečnost jezdců, ale po Singapuru se jejich význam opět stal diskutovaným tématem.
Novinky
Charles Leclerc v Singapuru

Tvrdá slova Charlese Leclerca: Frustrace pilotů ve Ferrari roste

Ferrari čelí náročnému období a výsledky posledních závodů naznačují, že tým z Maranella ztrácí tempo. Charles Leclerc se k aktuální situaci vyjádřil otevřeně.
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Skandální trest pro Lewise Hamiltona? Jenson Button nemůže uvěřit

Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.
Novinky
Fernando Alonso a Isack Hadjar během souboje v Singapuru

Drama na trati i mimo ni: Isack Hadjar s Fernandem Alonsem se do sebe pustili

Fernando Alonso a Isack Hadjar na dráze předvedli nejaktivnější souboj závodu. Poté se ale souboj strhl i po závodě.

Novinky
Fernando Alonso v Silverstone

Fernando Alonso: Šéf trati i rádia opět baví fanoušky

Fernando Alonso opět ukázal, proč ho fanoušci milují. Během Velké ceny Singapuru byl jeden z mála aktérů, který se staral o zábavu na dráze.