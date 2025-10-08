Lewis Hamilton po těžkém víkendu v Singapuru: Fanouškům napsal vzkaz

Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky s emotivním vzkazem.
Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky se silným osobním vzkazem. Na Instagramu sdílel úvahu o svých emocích i o cestě, kterou prochází jak po stránce osobní, tak závodní.
Britský jezdec krátce před závodním víkendem oznámil smutnou zprávu, že jeho milovaný pes Roscoe zemřel 28. září. Roscoe byl dlouhá léta Hamiltonovým věrným společníkem, často s ním cestoval po světě a objevoval se i v zákulisí Formule 1. Ztráta čtyřnohého přítele tak přišla v období, kdy se Hamilton snaží adaptovat na nové prostředí v týmu Ferrari.
Navzdory těžkým okolnostem se sedminásobný mistr světa dokázal soustředit na závodní víkend. Po kvalifikaci na šesté pozici skončil v samotném závodě osmý, přičemž jeho výkon poznamenal problém s brzdami a následná pětisekundová penalizace za překročení traťových limitů.
„Po náročném týdnu je příjemné být doma. Měl jsem čas přemýšlet o své cestě ze Singapuru a hlavní emoce, kterou cítím, je vděčnost,“ napsal Hamilton na sociální síti. Přiznal, že podpora, kterou obdržel po Roscoeově smrti, mu připomněla, že i v temných chvílích existuje spousta dobra, stačí ho jen hledat.
Ve svém příspěvku se Hamilton zaměřil také na sportovní stránku své sezony. „Dívám se i na pozitivní věci na trati. Titulky médií často zdůrazňují jen okamžiky, kdy se nám něco nepovede, ale já se soustředím na ten druhý příběh, na to, jak reagujeme, když se věci zkomplikují. Jak znovu vstaneme a pokračujeme dál,“ uvedl.
Jako příklad zmínil právě uplynulý víkend v Singapuru. „Strategie byla správná, ale problém s brzdami nás zastavil právě ve chvíli, kdy jsme začínali nabírat tempo. Teď se vrátíme do továrny, poučíme se a připravíme se na další závod,“ napsal Hamilton, který zůstal i přes nepřízeň okolností věcný a odhodlaný.
Na závěr věnoval několik slov svému novému týmu Ferrari. „Jsem na tento tým opravdu hrdý a chci pomoci dosáhnout výsledků, které si tým i tifosi zaslouží. Vidím pokrok, který děláme, ale tohle je Ferrari. Samotný pokrok nestačí. Abychom dosáhli velikosti, musíme jít dál, být lepší,“ uzavřel svůj vzkaz s jasným poselstvím: „Forza Ferrari.“
Hamilton má zatím v barvách Ferrari na kontě 125 bodů a drží šesté místo v celkovém hodnocení. Po vítězství ve sprintu v Číně a čtvrtých místech v Imole, Rakousku i Silverstonu potvrzuje, že jeho cesta s legendárním týmem je teprve na začátku. Přesto už nyní dává najevo, že ho i přes těžké chvíle pohání vášeň, vděčnost a víra v budoucnost.
