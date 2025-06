Lewis Hamilton krotil euforii kolem upgradů: „Nevíme, co přesně přinesou“

Lewis Hamilton se před víkendem Velké ceny Rakouska vyjádřil k očekávaným technickým novinkám Ferrari s určitou dávkou opatrnosti. Přestože v Maranellu vládne pozitivní nálada a tým si od vylepšení slibuje určité posuny ve výkonu, sedminásobný šampion zdůrazňuje, že přínos nových komponent zatím zůstává nejasný.

„Jsem samozřejmě rád, že nějaký upgrade máme,“ řekl Hamilton médiím včetně Motorsport.com. „Je to vždycky vzrušující dostat nové díly a jsem opravdu vděčný všem, kteří tvrdě pracovali na tom, aby je připravili. Ale upřímně řečeno ještě nevíme, jaký efekt to skutečně bude mít. Není to ten typ dat, kdy přesně víme, kolik přítlaku přibylo. Takže doufejme, že to bude krok správným směrem, ale neočekáváme nějaký dramatický rozdíl. Přesto si držím palce, že to bude lepší, než čekáme.“

Ferrari plánuje představit dvě fáze nového balíku. Už tento víkend v Rakousku se objeví upravená podlaha, zatímco pro příští závod v Silverstonu tým chystá modifikace zadního zavěšení. Technické změny přicházejí v klíčové fázi sezony, kdy se každý zisk na výkonu může ukázat jako rozhodující.

Týmový šéf Scuderie Fred Vasseur přesto varuje před přehnanými očekáváními. V rozhovoru pro Sky Sports F1 připomněl, že současná generace vozů Formule 1 se blíží limitům technických regulí, informuje Motorsport.com. „Upřímně dnes už se bavíme spíš o setinách než o desetinách sekundy. A když auto nevyužijete naplno, ztrácíte právě ty desetiny. To se nám v minulosti stalo a nejsme jediní. U předchozích vylepšení jsme potřebovali jeden nebo dva závody, než jsme auto přizpůsobili novému nastavení.“

Vasseur zdůraznil, že klíčem k lepším výsledkům není jen samotný technický potenciál vozu, ale především práce s tím, co tým má k dispozici. „Chci, aby se tým soustředil více na samotné provedení než na to, co má auto na papíře. Ale ano, něco nového přineseme.“

První možnost otestovat novinky dostanou Lewis Hamilton a Charles Leclerc již zítra během úvodního tréninku, který začíná ve 12:30 britského času (13:30 místního). Teprve na trati se ukáže, zda Ferrari najde s novými díly směr, který by mohl znamenat skutečný krok vpřed.