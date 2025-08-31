Lewis Hamilton je o něco spokojenější: Po dvou nepovedených víkendech se opět dostal do Q3

Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Lewis Hamilton sice byl v kvalifikaci na Velkou cenu Holandska opět o chloupek pomalejší než jeho týmový kolega z Ferrari Charles Leclerc, a to už počtvrté v řadě, přesto měl důvod k úsměvu. Na rozdíl od předchozích neúspěchů ve Spa a v Maďarsku se tentokrát dostal až do závěrečného segmentu kvalifikace, což byl jeho první postup do Q3 od domácí Velké ceny v Silverstonu.
Britský sedminásobný mistr světa dokázal v Q1 a Q2 o vlásek předstihnout Leclerca, v Q3 pak ztratil pouhých 0,050 sekundy. Výsledkem je start ze sedmého místa, hned za týmovým kolegou, a s nadějí na silný závod, který by mohl potvrdit náznak formy. „Je určitě důležité mít solidní víkend obecně,“ řekl Hamilton po kvalifikaci. „Poslední závody byly noční můrou. Dnes si půjdu odpočinout, abych se zítra vrátil silný a měl dobrý závod.“
Hamilton popsal tento víkend jako jeden z nejstabilnějších v letošní sezóně. „Cítím, že tyto dva dny byly co do průběhu a přístupu nejklidnější za rok,“ dodal. „Tým odvedl skvělou práci při kvalifikaci, jen potřebujeme na této trati trochu víc výkonu. Doufám, že závodní tempo bude lepší a budeme schopni vyvíjet tlak.“
Britský pilot rovněž vysvětlil, že od začátku sezóny měl problém napodobovat Leclercův přístup k nastavení auta. „Dnes ráno [v FP3] šel jinou cestou, já jsem zůstal u svého a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Během roku jsem několikrát zkoušel jeho cestu a nikdy to nebylo pozitivní,“ uvedl Hamilton.
„Učím se, jak dostat z auta maximum. Neustále hledám malé detaily – tlak pneumatik, teploty, výšku vozu – a snažím se je optimalizovat. Je jasné, že oproti dřívějšku je rozdíl. Tady musíte často zůstat u svého nastavení, což platí i pro tuto generaci vozů,“ pokračoval britský pilot.
Pokud jde o strategii pro nedělní závod, Hamilton upozornil na možnost rozdělení taktik mezi dva jezdce Mercedesu. „Myslím, že bude rozumné rozdělit strategie, když se snažíme porazit McLaren. Máme oba jezdce vedle sebe a kromě McLarenu jsme další tým, který může hrát roli při overcutu a undercutu aut před námi,“ uzavřel Hamilton s optimismem před závodem.
