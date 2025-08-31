Andrea Kimi Antonelli: Páteční chyba mi zničila kvalifikaci

Kimi Antonelli ukončil páteční trénink v Zandvoortu předčasně, když zaparkoval svůj Mercedes v kačírku. Pro nováčka to znamenalo ztrátu cenných kol a dat na náročné trati u Severního moře.
Andrea Kimi Antonelli přiznal, že jeho nehoda v prvním volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska byla klíčovým důvodem slabší kvalifikace. Devatenáctiletý nováček s Mercedesem skončil až jedenáctý, když už v pátek odpoledne podklouzl v deváté zatáčce a zapadl do kačírku. Incident mu ukrojil cenný čas na trati a připravil ho o možnost doladit detaily nastavení.
„Výjezd v FP1 mě ovlivnil po zbytek víkendu,“ řekl Antonelli po kvalifikaci. „Pořád jsem něco doháněl a chyběly mi ostré kola. Ani to, že jsem musel dnes ráno jet delší stint, mi nepomohlo. Všechno začalo tou chybou v pátek.“
Zatímco týmový kolega George Russell zvládl zajet pátý čas, Antonelli litoval, že promarnil příležitost ukázat, jak blízko dokáže být. „Cítil jsem se v autě dobře a ve srovnání s předchozími závody jsem byl mnohem blíž,“ dodal. „Je škoda, že to nakonec uteklo o tak málo. Myslím, že s čistým FP1 by víkend vypadal úplně jinak, ale musíme se soustředit na zítřek.“
Ital se přitom nachází v obtížném období. Z posledních osmi závodů bral body jen dvakrát a už čtyři kvalifikace po sobě se neprobojoval do závěrečné části. K tomu přibyly i nehody v Monaku či Rakousku, které mu ubraly další cenné kilometry. Přesto v Mercedesu nepanuje panika.
„Když to v druhém kole zaparkujete, přijdete o celé FP1 a na trati, jako je Zandvoort, to bolí,“ prohlásil šéf týmu Toto Wolff. „Ale já to beru. Řekl jsem mu, že i kdyby to dal znovu do zdi, je to v pořádku. Je to součást křivky učení. Nesnažím se na něj tlačit, protože letos nebojujeme o pohár konstruktérů. Má prostor se rozvíjet a učit.“
Navzdory obtížím zůstává Antonelli sedmý v celkovém hodnocení šampionátu a za sebou má i výrazné momenty, jako první sprintovou pole position v Miami či premiérové pódium v Kanadě. Nadále tak platí, že jeho potenciál je obrovský a pokud se vyvaruje zbytečných chyb, může své výsledky rychle posunout výš.
Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.