Lewis Hamilton jako nový Schumacher? Ferrari dostalo jasné varování

Lewis Hamilton sice na Charlese Leclerca v celkovém pořadí ztrácí 66 bodů, přesto je to právě britský jezdec, jehož hlas by měl mít ve Ferrari při formování budoucí strategie zásadní váhu, hlásá insider.
Francesco Cigarini, pamětník nejúspěšnější éry Ferrari po boku Michaela Schumachera, věří, že tým má v současnosti jedinečnou příležitost vrátit se na vrchol. Podle něj může Lewis Hamilton sehrát stejnou klíčovou roli jako kdysi Schumacher, ovšem pouze za předpokladu, že Ferrari začne plně důvěřovat jeho technickým podnětům. A právě tato důvěra by podle Cigariniho neprospěla jen britskému sedminásobnému šampionovi, ale také Charlesi Leclercovi.
Podle Cigariniho je pro Ferrari zásadní, aby Hamilton mohl určovat směr vývoje vozu, informuje PlanetF1. Zatímco Leclerc už v sezoně 2025 několikrát stanul na pódiu, Hamilton stále čeká na svůj první úspěch v červeném monopostu a na svého týmového kolegu ztrácí 66 bodů, přestože do Maranella přišel jako nejúspěšnější jezdec v historii F1.
Ferrari letos jako tým neprožívá úspěšnou sezonu. Místo plánovaného boje o titul se nyní potýká s reálnou hrozbou, že nevyhraje jediný závod. Ambiciózní cíle, které si tým stanovil na začátku roku, se tak postupně změnily v pouhé snahy minimalizovat škody a udržet si konkurenceschopnost.
Cigarini přitom velmi dobře ví, jak vypadá období skutečné dominance. Jako mechanik byl součástí zlaté éry Ferrari, kdy Michael Schumacher mezi lety 1999 a 2004 dovedl tým k šesti titulům konstruktérů v řadě. Podle Cigariniho tehdy mezi jezdcem a týmem panovala neochvějná důvěra. Jak sám říká, úspěch byl postavený na „naprosté důvěře mezi jezdcem a týmem“ a společné práci na jednom cíli.
K tehdejší atmosféře ve Ferrari patřilo i jednoduché pravidlo: „Každý nesl odpovědnost za svou roli, a když se prohrálo, prohráli všichni společně.“ Podle Cigariniho je tento princip dnes oslabený a Lewis Hamilton je tím, kdo by jej mohl pomoci do Maranella vrátit.
Hamilton je po Schumacherovi teprve druhým sedminásobným mistrem světa, který kdy startoval za Ferrari. Cigarini zdůrazňuje, že jeho zkušenosti mohou být pro tým mimořádně cenné. Připomíná, že „Hamilton přináší znalosti a úroveň organizace typickou pro britské týmy“, což by podle něj mohlo být přesně to, co Ferrari potřebuje k posunu vpřed.
Podle Cigariniho Ferrari udělalo správně, když Hamiltona angažovalo, ale skutečný přínos jeho příchodu se projeví jen tehdy, pokud tým opravdu vyslechne jeho připomínky. Varuje před chybou podceňovat jeho návrhy jen proto, že je v současnosti Leclerc rychlejší. Jak říká: „Pokud něco navrhne a nikdo ho neposlechne jen proto, že ‚Leclerc je rychlejší‘, vzniká bludný kruh. Jezdec pak necítí, že je součástí technického vedení.“
Cigarini zároveň připomíná, že rychlost na trati není jediným měřítkem jezdcových schopností. „Leclerc je velmi rychlý a je zvyklý jezdit na hraně. Hamilton je silný, ale potřebuje stabilnější auto. Pokud ho budete poslouchat, můžete se dlouhodobě zlepšovat.“ Podle něj bude potřeba podobné trpělivosti, jakou měl tým v začátcích Schumacherovy éry.
Nakonec dodává i jasné doporučení: „Plně bych Lewisovi věřil, i když mu dnes časomíra nepřeje. A Leclerc z toho bude také těžit.“ Je přesvědčen, že oba jezdci mohou společně růst, pokud Ferrari nastaví správné podmínky.
Hamiltonovy obrovské zkušenosti jsou podle Cigariniho jedním z jeho největších přínosů. A i když už možná nebude tím, kdo bude bojovat o každý titul, může pomoci postavit vůz, který to dokáže. V takovém případě by podle všeho právě Leclerc byl jezdcem, který na tomto vývoji vydělá nejvíce.
Lewis Hamilton tak má šanci zanechat ve Ferrari historickou stopu. Možná už nebude zaznamenávat vítězství v takové míře jako dříve, ale může se stát architektem nového úspěšného projektu. A pokud Ferrari přijme cestu, kterou Cigarini doporučuje, může být právě Hamilton klíčovou postavou při budování další vítězné éry Maranella.
