Lewis Hamilton čelí velkému tlaku ve Ferrari, tvrdí Barrichello

Rubens Barrichello, jeden z pamětníků zlaté éry Ferrari a bývalý týmový kolega Michaela Schumachera, se rozhodl otevřeně promluvit o tom, co pro jezdce znamená nosit slavný červený overal. A právě jeho slova nyní nabývají na významu ve světle aktuální situace Lewise Hamiltona, který se v roce 2025 připojil k Ferrari po více než dekádě v barvách Mercedesu.

Hamilton, držitel sedmi titulů mistra světa, z toho šesti právě s Mercedesem, vstoupil do Maranella s obrovským očekáváním veřejnosti i médií. Jenže úvodní měsíce ve Ferrari nejsou zdaleka jednoduché. Tým zatím nedokáže pravidelně bojovat o vítězství a sám Hamilton hledá cestu, jak se s novým prostředím sžít. Právě s tímto přechodem má Barrichello bohaté zkušenosti.

„Ze svého působení ve Ferrari mohu říct, že mentálně je to ten nejtěžší tým, za který můžete jezdit,“ přiznal Brazilec pro PokerScout, informuje RacingNews365.com. „Podporují vás fanatici, ale zároveň máte pocit, že tlak je na vás neustále. Lewis Hamilton už ten tlak cítí, protože ho i bez Ferrari všichni sledují. Všichni vědí, kdo je Sir Lewis. Je to obrovský nápor a v Itálii to rozhodně není jednoduché. Potřebujete velkou mentální sílu.“

Barrichello tak připomíná, že Ferrari není jen závodní tým. Je to instituce, která má v Itálii status téměř náboženský. Každý pilot, který usedne do červeného monopostu, nese na svých bedrech váhu historie, očekávání a oddanosti milionů tifosi.

Přesto ale Rubens neztrácí optimismus. I po dvaceti letech od odchodu má s Ferrari velmi vřelý vztah. „Dnes stále jezdím do Fiorana a chodím do restaurace Montana, kde jsem strávil šest let svého života. Je to úžasné. Lidé se ke mně chovají, jako bych tam závodil včera. Představte si, jaké to je pro současné piloty Ferrari,“ říká s úsměvem.

Barrichello však upozorňuje, že pohled zvenčí nevystihuje celý obraz. Zatímco mediální a fanouškovský tlak na jezdce Ferrari je obrovský, samotné zázemí týmu nabízí prostředí, které může být pro pilota mimořádně inspirující.

„Tlak ve Ferrari cítíte hlavně z okolí,“ popisuje Brazilec. „Ale když jste uvnitř týmu, trávili čas ve Fioranu, komunikovali s inženýry a analytiky, poznáte jinou stránku. To prostředí je fascinující. Technické zázemí je špičkové, člověk se tam má čím zabývat a je to opravdu zábavné.“

Podle něj je právě tento kontrast mezi vnějšími očekáváními a vnitřní atmosférou tím, co činí Ferrari tak jedinečným a zároveň náročným místem pro každého jezdce.

Hamilton tak podle Barrichella prochází zcela unikátní fází kariéry. Musí se poprat nejen se sportovními výzvami, ale i s duší Ferrari. A právě ta, jak ví každý, kdo kdy oblékl červenou kombinézu, nedává nic zadarmo.