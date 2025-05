Binotto přiznává: Audi nebude nejlepší, ale může změnit pravidla hry

Následujících dvanáct měsíců bude pro tým Sauber klíčových. Přípravy na příchod revolučních pravidel Formule 1 a transformace v tovární tým Audi představují zásadní výzvu. Audi převezme odpovědnost za vývoj motoru a šéf projektu Audi F1 Mattia Binotto upozorňuje, že jejich pohonná jednotka v roce 2026 zřejmě nebude nejlepší na startovním roštu, informuje Motorsport.com.

Nová pravidla mají za cíl zvýšit obratnost vozů a zatraktivnit samotné závody. Současně se zavádějí nové technické normy pro motory, které zvýší podíl elektrické energie během závodu a podpoří udržitelnost šampionátu. V roce 2026 vstoupí do F1 noví výrobci motorů – Audi a Ford ve spolupráci s Red Bullem, a v roce 2029 se připojí také Cadillac.

„Vývoj pohonných jednotek je mnohem složitější, než si diváci dokážou představit,“ vysvětluje Binotto, který má zkušenosti z Ferrari, kde se podílel na zvládnutí přechodu na hybridní éru v roce 2014. „Tentokrát vstupujeme do světa extrémně pokročilých technologií. Bude to mimořádně náročné a vyžádá si to zásadní změnu celého přístupu k vývoji motorů.“

Nová pravidla stanovují, že výkon bude rovnoměrně rozdělen mezi spalovací motor a elektrické komponenty. Systém MGU-H, který dosud rekuperoval tepelnou energii, bude odstraněn a všechny motory budou muset používat stoprocentně udržitelná paliva. Tyto změny představují výzvu pro všechny výrobce, včetně Audi.

„Jsme soustředění na sebe,“ říká Binotto. „Víme, že rok 2026 nebude okamžikem, kdy budeme nejlepší. Nečekáme, že budeme mít nejvýkonnější pohonnou jednotku, ale jsem přesvědčen, že jdeme správným směrem.“

Týmy si zároveň budou moci vybrat mezi různými typy paliv, například e-palivy nebo biopalivy. „Palivo se stane jedním z klíčových rozhodujících faktorů,“ dodává Binotto. Audi by mohlo mít výhodu díky zkušenostem mateřské společnosti Volkswagen, která skrze značku Porsche investuje do vývoje e-paliv včetně projektu v Chile.

Přesto Binotto připouští, že se objevují zvěsti o možné nadvládě jednoho z týmů, pravděpodobně Mercedesu. „V roce 2014 při přechodu na hybridní pohony dominoval Mercedes díky silnému motoru,“ připomíná. „Podobný scénář se může zopakovat a ostatní pak budou muset dohánět ztrátu.“

Zda se tato predikce naplní, ukáže až první závod sezony 2026. Pro tým Sauber ale půjde bezesporu o historický zlom – od posledního vítězství v roce 2008, tehdy pod značkou BMW, se s příchodem Audi otevírá nová kapitola, která může změnit budoucnost celého týmu i Formule 1 jako celku.