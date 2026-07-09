Charles Leclerc slaví první vítězství sezony 2026 po triumfu na Velké ceně Velké Británie, ale podle bývalého pilota F1 Jolyon Palmera zatím není reálným kandidátem na titul mistra světa. Palmer uznal, že Ferrari v Silverstone ukázalo výrazné zlepšení, zároveň však upozornil, že Leclerc stále ztrácí příliš mnoho bodů.
Charles Leclerc získal na Velké ceně Velké Británie své první vítězství v sezoně 2026 a Ferrari si připsalo druhý triumf z posledních tří závodů. Výkon italské stáje v Silverstone naznačil, že se Ferrari může po slabším začátku roku znovu zapojit do boje na čele.
Přesto bývalý jezdec formule 1 Jolyon Palmer varuje před přílišným optimismem. Podle něj Leclerc zatím nepředstavuje skutečnou hrozbu v boji o titul, protože jeho bodová ztráta v šampionátu je stále příliš vysoká.
Leclerc měl přitom ve Velké Británii namířeno k vítězství až v dramatickém závěru. Na Mercedes Kimiho Antonelliho totiž začal výrazně tlačit mladý Ital, který měl díky pozdější zastávce v boxech velkou výhodu v podobě čerstvějších pneumatik.
Situaci však změnil technický problém na Antonelliho Mercedesu, který výrazně ovlivnil jeho tempo a připravil ho o možnost zaútočit na vítězství. Leclerc tak mohl bez většího tlaku dojet pro první triumf roku.
Palmer ale upozornil, že vítězství Ferrari nebylo výsledkem naprosté dominance. „Samozřejmě, že Kimi Antonelli měl Velkou cenu Británie vyhrát, nebýt jeho poškození. Není to tedy tak, že by Charles jednoduše převálcoval konkurenci,“ napsal Palmer ve svém komentáři pro F1.com.
Bývalý britský jezdec zároveň ocenil zlepšení Leclercovy formy. Podle něj šlo o nejlepší výkon monackého závodníka v celé sezoně a důležitou roli sehrál nový směr nastavení vozu Ferrari.
„Nic to ale nemění na tom, že jsme od Leclerca letos poprvé viděli jeho nejlepší verzi. Klíčovým momentem byl nový směr nastavení, který ho evidentně znovu dostal do správné formy,“ uvedl Palmer.
Otázkou podle něj zůstává, zda Ferrari dokáže podobnou výkonnost potvrdit i v dalších závodech. „Jestli si to dokáže přenést i do Spa, teprve uvidíme, ale rozhodně to vypadá povzbudivě,“ dodal.
V dosavadním průběhu sezony byl podle Palmera ve Ferrari silnějším jezdcem Lewis Hamilton, který se stal hlavní hrozbou Mercedesu v boji o titul. Britský veterán se držel výrazně výše než Leclerc, který před Velkou cenou Británie ztrácel na svého týmového kolegu dalších 39 bodů.
Palmer proto nevěří, že Leclerc dokáže letos výrazně zasáhnout do boje o mistrovský titul. „Stále si myslím, že Charles je v šampionátu příliš daleko na to, aby mohl bojovat o titul. Nikdy ale nevíte, co se může stát, a jeho návrat do nejlepší formy může být pro Ferrari velkou výhodou, zejména pro Lewise Hamiltona v jeho vlastním boji,“ vysvětlil.
Podle Palmera navíc Mercedes zůstává nejrychlejším týmem, zejména díky Antonellimu, který stále vede pořadí jezdců. Německý tým však přišel o část náskoku kvůli opakovaným technickým problémům, které ukázaly menší spolehlivost jeho vozu ve srovnání s Ferrari.
„Mercedes má stále nejrychlejší auto v rukou Antonelliho, ale jeho náskok v šampionátu se po další poruše dál zmenšuje. Tento vůz se ukázal být křehčí než Ferrari,“ uvedl Palmer.
Palmer nakonec přiznal, že Ferrari může být jedním z týmů, které budou do šampionátu ještě výrazně promlouvat. „Ferrari ukázalo formu na okruhu jako Silverstone, což je rozhodně nejpozitivnější signál, že může zůstat součástí boje o titul,“ uzavřel.
Leclercův triumf tak sice neznamená okamžitý návrat do role favorita na titul, ale Ferrari díky němu získalo důležitou dávku sebevědomí. Pokud dokáže podobný výkon zopakovat i na dalších tratích, může se boj o mistrovství světa v sezoně 2026 ještě výrazně zdramatizovat.
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