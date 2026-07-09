Ferrari jako první tým F1 vyzkoušelo nový okruh Madring, který od září 2026 převezme pořádání Velké ceny Španělska. Za volant SF-26 usedl Charles Leclerc, následovat měl Lewis Hamilton. Trať nabídne 22 zatáček včetně ikonické klopené pasáže La Monumental.
Ferrari absolvovalo natáčecí den na zcela novém městském okruhu Madring v Madridu, který se od září stane novým dějištěm Velké ceny Španělska Formule 1. Stáj využila jeden ze svých povolených filmovacích dnů a jako první vyjela s monopostem F1 na novou trať.
V době, kdy jsou klasické testy monopostů během sezony téměř zakázané, mají filmovací dny pro týmy mnohem větší hodnotu než v minulosti. Nejde už pouze o natáčení propagačních materiálů, ale také o jednu z mála příležitostí, jak nasbírat reálná data z jízdy.
Většina týmů využívá jeden filmovací den před začátkem šampionátu k ověření spolehlivosti vozu a správného fungování všech systémů. Druhou možnost pak stáje obvykle šetří na průběh sezony, kdy mohou otestovat určité technické novinky nebo upravené komponenty.
Ferrari se však rozhodlo využít svůj termín zcela jinak. Místo běžné kontroly monopostu zamířilo na dosud neznámý Madring, kde získalo první zkušenosti s novým okruhem ještě před ostatními týmy. Scuderia tak mohla zjistit základní informace o charakteru tratě, chování vozu i specifických nárocích jednotlivých pasáží.
Charles Leclerc se stal vůbec prvním jezdcem Formule 1, který na Madringu vyjel z boxů. Ferrari zveřejnilo záběry z jeho prvních kol prostřednictvím sociálních sítí. Odpoledne měl podle dostupných informací převzít vůz také Lewis Hamilton.
Nový okruh vzniká v okolí výstaviště IFEMA a Formule 1 zde uzavřela smlouvu na deset let. Madring zároveň převezme název Velké ceny Španělska, kterou dosud hostil okruh Circuit de Barcelona-Catalunya. Barcelona by však měla podle dřívějších informací ještě minimálně jeden rok zůstat součástí kalendáře pod jiným názvem, takže obě tratě by se mohly v přechodném období objevit v jedné sezoně.
Stavební práce pokračují vysokým tempem, aby okruh získal homologaci FIA včas před svým premiérovým závodem. Povrch byl při prvních jízdách ještě poměrně prašný, což bylo vzhledem k probíhající výstavbě očekávané.
Ferrari při filmovacím dni mohlo podle pravidel ujet maximálně 200 kilometrů, což odpovídá přibližně 37 kolům na 5,416 kilometru dlouhém okruhu. K testu použilo svůj letošní monopost SF-26.
Madring nabídne celkem 22 zatáček, přičemž největší pozornost poutá dvanáctá zatáčka nazvaná La Monumental. Právě ta má být novou ikonou šampionátu.
Jedná se o dlouhou pravotočivou klopenou zatáčku s náklonem 24 %, ve které budou vozy zatáčet nepřetržitě přibližně 550 metrů. Charakterem připomíná zatáčky na okruhu v Zandvoortu, ale bude ještě delší a techničtější.
Ambasadorem nového okruhu je domácí jezdec Williamsu Carlos Sainz, který si trasu již dříve projel ve voze Ford Mustang GT. O nejslavnější pasáži tratě řekl: „Má náklon 24 stupňů a táhne se téměř půl kilometru, tedy asi 500 metrů.“
Sainz zároveň vysvětlil, proč očekává zajímavé souboje: „To umožní jezdcům závodit vedle sebe, zejména při vyjíždění z turbulentního vzduchu. Bude možné jet výše nebo níže, podobně jako ve třetí zatáčce v Zandvoortu.“
Španělský jezdec dodal, že závěr zatáčky není pouze klopený, ale zároveň se trať zvedá a následně klesá. „Myslím, že to bude epické,“ prohlásil Sainz. Pokud se očekávání organizátorů naplní, mohl by se Madring rychle zařadit mezi nejvýraznější moderní okruhy Formule 1 a vrátit Madrid na mapu mistrovství světa poprvé od závodu v Jaramě v roce 1981.
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Ferrari jako první tým F1 vyzkoušelo nový okruh Madring, který od září 2026 převezme pořádání Velké ceny Španělska. Za volant SF-26 usedl Charles Leclerc, následovat měl Lewis Hamilton. Trať nabídne 22 zatáček včetně ikonické klopené pasáže La Monumental.
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