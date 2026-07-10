Lewis Hamilton přestal spoléhat na simulátor Ferrari, protože jeho data neodpovídala chování vozu na trati. Vsadil na vlastní zkušenosti, což se ukázalo jako správná cesta. Charles Leclerc následně převzal stejné nastavení, vyhrál v Silverstonu a Ferrari slavilo první dvojité pódium sezony 2026.
Lewis Hamilton po vítězství Ferrari ve Velké ceně Británie odhalil, že už delší dobu nevkládá plnou důvěru do výsledků týmového simulátoru. Sedminásobný mistr světa vysvětlil, že zkušenosti z předchozích závodů ukázaly výrazný rozdíl mezi doporučeným nastavením ze simulátoru a skutečným chováním monopostu SF-26 na trati.
Brit přiznal, že před Velkou cenou Miami se snažil simulátor využívat naplno, přestože k němu má dlouhodobě rezervovaný vztah. „Trávil jsem čas v simulátoru – víte, že simulátory obecně nemám rád – ale před tímto závodem jsem tam byl každý týden a neustále jsme pracovali na tom, aby data odpovídala realitě. Přijdete do simulátoru, připravíte vůz na okruh a nastavíte ho určitým způsobem, ale když pak dorazíte na skutečnou trať, toto nastavení jednoduše nefunguje,“ uvedl Hamilton.
Po nepřesvědčivých výsledcích v Japonsku a Miami se Ferrari společně s Hamiltonem rozhodlo změnit přístup. Tým přestal slepě následovat doporučení simulátoru a začal více vycházet z jezdcových zkušeností, pocitu za volantem a zpětné vazby přímo z tratě.
Nová filozofie začala přinášet výsledky téměř okamžitě. Hamilton následně získal tři pódiová umístění v řadě a v Barceloně oslavil své první vítězství ve Ferrari. Do Silverstone tak tým přijížděl s větší důvěrou v nastavení vycházející z Hamiltonových poznatků než z čistě počítačových simulací.
Na opačné straně garáže začínal Charles Leclerc víkend tradičně podle doporučení simulátoru. Během příprav ale Ferrari zjistilo, že Hamiltonova filozofie nastavení funguje lépe, a Monacký jezdec postupně přešel na podobný směr vývoje vozu.
Hamilton po závodě potvrdil, že právě tato změna byla podle něj rozhodující. „Až dosud jsme dělali opravdu velké pokroky. Dodává mi sebevědomí, že simulátor před tímto víkendem doporučoval úplně jiné základní nastavení, ale s mými inženýry jsme se rozhodli zůstat u směru, kterým se běžně vydáváme.“
Dodal také, že Leclerc nakonec svůj vůz přizpůsobil stejnému konceptu. „Charles začal s nastavením, které doporučoval simulátor, ale nakonec přešel k mé filozofii. Směr, který jsem prosazoval, se nakonec ukázal jako správný a on se k němu postupně přidal.“
Hamilton zároveň považuje výsledek za potvrzení své práce s Ferrari. „Je skvělé vidět, že směr, který jsem prosazoval, přináší výsledky. Musíme pokračovat ve změnách, dál na vůz tlačit a přivážet další vylepšení.“
Velká cena Británie zároveň znamenala první dvojité pódium Ferrari v sezoně 2026. Leclerc zvítězil před Georgem Russellem, zatímco Hamilton po zastávce v boxech během závěrečného výjezdu Safety Caru přišel o druhé místo a dojel třetí. „Je úžasné vidět tempo, které jsme na tomto okruhu měli. Upřímně jsme něco takového nečekali. Je fantastické, že celý tým prožil tak silný víkend a odváží si tolik bodů. Patří mu za to obrovské poděkování,“ uzavřel Hamilton.
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