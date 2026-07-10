Christian Horner se po téměř roce vrátil do paddocku F1. Bývalý šéf Red Bullu potvrdil zájem o návrat, ale pouze k projektu s ambicí vyhrávat. Po odchodu z Red Bullu je spojován například s Alpine či možným projektem čínské automobilky BYD.
Christian Horner se během Velké ceny Británie poprvé od svého odchodu z Red Bullu objevil v paddocku Formule 1. Bývalý šéf rakouského týmu navštívil Silverstone jako host Mezinárodní automobilové federace FIA a promotéra šampionátu FOM.
Jeho návrat přišel téměř přesně rok poté, co Red Bull v červenci 2025 ukončil jeho působení ve funkci týmového šéfa a generálního ředitele. Horner následně v září oficiálně opustil společnost po dohodě, která podle zahraničních médií mohla mít hodnotu přibližně 100 milionů dolarů.
Dvaapadesátiletý Brit je nyní volným hráčem a může se vrátit do Formule 1 v jakékoli roli, případně i u konkurenčního týmu. V posledních měsících se jeho jméno objevovalo v souvislosti s několika projekty, nejčastěji s týmem Alpine.
Horner měl být jedním z potenciálních zájemců o odkup menšinového podílu společnosti Otro Capital v Alpine. Tuto možnost však následně odmítl generální ředitel skupiny Renault François Provost, který uvedl, že mezi Alpine a Hornerem v současnosti žádná jednání neprobíhají.
Pozornost bývalého šéfa Red Bullu se následně přesunula k možnému projektu čínské automobilky BYD. Podle zahraničních médií se Horner v Cannes několikrát setkal s viceprezidentkou společnosti Stellou Li. BYD mezitím jedná s vedením Formule 1 o možnosti stát se dvanáctým týmem šampionátu.
Přestože se o jeho budoucnosti stále spekuluje, Horner jasně uvedl, že případný návrat bude podmíněn jedinou věcí – musí jít o projekt s ambicí vyhrávat. Nechce se vrátit pouze do administrativní role bez možnosti rozhodovat.
„Každý týden někdo spekuluje o tom, kam půjdu. Je lichotivé, že se o vás lidé stále zajímají. Je přirozené, že nějaké rozhovory probíhají, ale donedávna jsem nemohl nic dělat,“ řekl Horner v rozhovoru pro britský deník The Times.
Brit zároveň vysvětlil, že pro něj bylo důležité stát se volným hráčem a nebýt dlouhodobě vázán na jednu organizaci. „Nyní jsem technicky volný agent, což pro mě bylo při odchodu z Red Bullu vždy důležité. Nechtěl jsem být příliš dlouho uzamčen v nějaké dohodě.“
Horner zároveň vyloučil návrat v roli, která by mu nedávala možnost ovlivňovat směřování týmu. „Nemám zájem být jen nějakým číslem v týmu. Už jsem dostatečně ukázal, čeho jsem schopný, a pokud se vrátím, bude to pouze v pozici, kde budu mít pravomoc něco změnit, udávat směr a usilovat o vítězství,“ uvedl Brit.
Dodává, že bez možnosti ovlivnit vývoj týmu by jeho návrat nedával smysl. „V jakékoli jiné roli bych byl velmi rychle frustrovaný. Pokud to nemůžete dělat s cílem vyhrávat, proč se do toho vůbec pouštět?“
Horner během dvou desetiletí v čele Red Bullu vybudoval jeden z nejúspěšnějších týmů moderní éry Formule 1. Pod jeho vedením stáj získala osm jezdeckých titulů a šest prvenství v Poháru konstruktérů, především díky éře Sebastiana Vettela a Maxe Verstappena.
Christian Horner už sice nebude spojován s Red Bullem, ale díky svým zkušenostem s budováním vítězného týmu a osmi získaným titulům zůstává jednou z nejvýraznějších osobností současného paddocku.
Christian Horner se po téměř roce vrátil do paddocku F1. Bývalý šéf Red Bullu potvrdil zájem o návrat, ale pouze k projektu s ambicí vyhrávat. Po odchodu z Red Bullu je spojován například s Alpine či možným projektem čínské automobilky BYD.
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