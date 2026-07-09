Cíl GP Velké Británie za Safety Carem znovu otevřel debatu o pravidlech F1. Jenson Button navrhuje inspiraci u IndyCar a NASCAR, Martin Brundle chce jiný postup s vozy o kolo zpět a Otmar Szafnauer podporuje řešení v podobě červené vlajky. Cílem je zajistit dramatičtější závěry závodů.
Velká cena Velké Británie nabídla napínavý závod, ale její závěr znovu rozvířil starý problém Formule 1. Místo očekávaného souboje o vítězství rozhodlo poslední kolo za Safety Carem, což okamžitě vyvolalo otázky, zda současná pravidla dokážou fanouškům nabídnout atraktivní finiše.
Max Verstappen havaroval ve 48. kole z celkových 52 kol a jeho Red Bull zůstal mimo trať. Traťoví komisaři dokázali vůz rychle odstranit a zdálo se, že závod bude znovu restartován alespoň na poslední kolo.
Situace se ale zkomplikovala kvůli komunikaci mezi ředitelstvím závodu a týmy. Zpráva „Safety Car zajede v tomto kole“ se objevila v 51. kole, později však FIA potvrdila, že šlo o chybu softwaru.
Podle pravidel FIA totiž musí po zprávě „LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE“ (vozy o kolo zpět mohou předjet Safety Car) bezpečnostní vůz zajet do boxů až na konci následujícího kola. Protože tato zpráva přišla až v 51. kole, Safety Car mohl oficiálně zmizet až v posledním kole závodu.
Charles Leclerc tak projel cílem jako vítěz, ale místo dramatického souboje posledního kola sledovali diváci zpomalený průjezd celého pole. Přestože Safety Car před samotným cílem zajel do boxů a Leclerc projel poslední zatáčky bez něj před vozem, rozhodující část finiše už proběhla v neutralizovaném režimu.
Právě tento moment přiměl Jensona Buttona k návrhu změny pravidel. Mistr světa z roku 2009 upozornil, že Formule 1 by se mohla inspirovat americkými šampionáty IndyCar a NASCAR, kde se při pozdních neutralizacích závody často prodlužují.
„Bylo by to hezké. Je to ale velmi složité kvůli množství paliva a dalším věcem, ale jiné série, hlavně v Americe, závod prodlouží o jedno nebo dvě kola. Pokud v tomto období přijde žlutá vlajka, závod se znovu posune,“ uvedl Button.
Britský jezdec však zároveň přiznal, že ve Formuli 1 není podobné řešení jednoduché. Moderní monoposty totiž pracují s velmi přesně nastavenými zásobami paliva a prodlužování závodu by mohlo způsobit technické problémy.
„Je to složité, protože vozy F1 jsou velmi přesně nastavené z hlediska paliva, ale bylo by skvělé vidět skutečně dramatický konec závodu,“ dodal Button.
Martin Brundle, bývalý jezdec F1 a současný televizní komentátor, ale přišel s jiným návrhem. Podle něj není nutné prodlužovat závody, ale upravit postup při vozech o kolo zpět.
Brundle navrhuje řešení podobné IndyCar – pokud by k incidentu došlo v posledních kolech, pomalejší vozy by nemusely čekat na klasické odjetí jednoho kola za Safety Carem. Místo toho by mohly zajet do boxů a vrátit se za celé startovní pole.
„V IndyCar například v posledních deseti kolech místo předjíždění o kolo zpět zajíždějí tyto vozy do boxové uličky a znovu se zařadí na konec pole. Nebo by jednoduše mohly klesnout za celé pole,“ vysvětlil Brundle.
Podle něj současný systém příliš zvýhodňuje jezdce, kteří během závodu nebyli dostatečně rychlí na to, aby bojovali o vítězství.
„Místo toho upřednostňujeme jezdce, kteří z jakéhokoliv důvodu nebyli v daný den dost dobří, před lídry závodu a hlavně před fanoušky,“ kritizoval Brundle.
Britský komentátor připomněl také kontroverzní závěr Velké ceny Abú Zabí 2021, kdy rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho ohledně restartu mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem vyvolalo obrovskou kritiku.
„Měl jsem o tom velmi ostré debaty s bohužel zesnulým Charliem Whitingem, protože to nedává smysl, zvlášť když pravidla říkají, že Safety Car zajede do boxů v kole následujícím po umožnění předjetí vozů o kolo zpět. Abú Zabí 2021, někdo?“ uvedl Brundle.
Bývalý šéf týmů F1 Otmar Szafnauer zase vidí jako nejlepší řešení červenou vlajku. Podle něj by FIA mohla závod přerušit, připravit restart v pořadí před incidentem a nabídnout fanouškům skutečný závěr.
„FIA se držela současných pravidel, ale měla možnost vyvěsit červenou vlajku. Mohli ten závod jednoduše zastavit,“ řekl Szafnauer.
„Když jsem jim řekl, že by měli vyvěsit červenou vlajku, odpověď byla: ‚Kvůli tomu?‘ Řekl jsem: ‚Ne kvůli tomu, ale kvůli fanouškům.‘ Pokud ji vyvěsíte kvůli fanouškům, neporušujete žádná pravidla,“ vysvětlil.
Debata o závěrech závodů tak pokračuje. Formule 1 musí najít rovnováhu mezi dodržováním sportovních pravidel, bezpečností a potřebou nabídnout fanouškům napínavé finále.
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Cíl GP Velké Británie za Safety Carem znovu otevřel debatu o pravidlech F1. Jenson Button navrhuje inspiraci u IndyCar a NASCAR, Martin Brundle chce jiný postup s vozy o kolo zpět a Otmar Szafnauer podporuje řešení v podobě červené vlajky. Cílem je zajistit dramatičtější závěry závodů.
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