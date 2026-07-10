Neobvyklá jízda Lance Strolla v Silverstonu zaujala fanoušky i závodníka IndyCar Conora Dalyho. Jezdec Aston Martinu v rychlých zatáčkách bojoval s nedotáčivostí a extrémním natočením volantu podle Dalyho jen ukázal frustraci z nedostatku přilnavosti přední nápravy.
Lance Stroll se během víkendu Velké ceny Británie dostal do centra pozornosti kvůli nezvyklému způsobu ovládání svého monopostu Aston Martin. Záběry z palubní kamery, na kterých Kanaďan v rychlých zatáčkách Silverstonu otáčí volant téměř do maximálního rejdu, se rychle rozšířily na sociálních sítích.
Neobvyklý moment neunikl ani Conoru Dalymu, zkušenému americkému závodníkovi z IndyCar, který situaci rozebíral v podcastu The Race F1 Podcast. Podle něj šlo o jeden z nejzajímavějších záběrů, které během své kariéry v závodních vozech viděl.
„Je to jeden z nejvtipnějších záběrů, jaké jsem kdy v závodním autě viděl. Nejlepší na tom je, že se to stalo v jedné z nejrychlejších zatáček, kterou znám. Je to skvělá zatáčka a mám ji rád,“ uvedl Daly.
Američan zároveň vysvětlil, že za neobvyklým stylem jízdy nestála chyba samotného Strolla, ale především frustrace z nedostatečné přilnavosti přední nápravy vozu. Podle Dalyho se s podobným problémem během své kariéry setkal téměř každý závodník, který někdy bojoval s nedotáčivým monopostem.
„Pokud máte takovou stabilitu zadní části vozu a můžete s autem zatočit takovým způsobem, myslím, že každý jezdec měl někdy v životě podobný moment, kdy byl zoufalý z nedotáčivosti nebo jiného problému s vyvážením auta,“ vysvětlil Daly.
Podle Dalyho chtěl Stroll svým neobvyklým pohybem volantem především upozornit tým na problém s chováním vozu. Jezdec Aston Martinu tím podle něj ukazoval, že monopost nereaguje tak, jak by měl. „Mnohokrát v kariéře jsem svému inženýrovi řekl: ‚Když se dostanu do středu zatáčky, můžu zatočit volantem úplně naplno, ale nic se nestane.‘“
Daly vysvětlil, že podobnou reakci už během kariéry zažil téměř každý závodník. Když vůz nereaguje podle představ, jezdec se někdy snaží problém zvýraznit přímo na trati. „Každý jezdec by vám řekl, že to někdy udělal jen proto, aby ukázal, co auto skutečně dělá. Zoufale chcete, aby vůz zatočil a reagoval podle vašich pokynů, ale ono se to nestane. Tak si řeknete: ‚Podívejte se, přesně tohle auto dělá.‘“
Podle amerického závodníka byl Strollův moment především výsledkem dlouhodobé frustrace z problémů Aston Martinu. Tým měl před sezonou 2026 velká očekávání, zejména díky novým technickým posilám a zkušenostem Fernanda Alonsa, ale zatím se mu nedaří naplnit ambice.
„Myslím, že je to jen nahromaděná frustrace. Tento tým se evidentně trápí. Je těžké to sledovat, protože jsem od Aston Martinu letos čekal víc, zvlášť s lidmi, které mají k dispozici, a také s Fernandovými zkušenostmi,“ uvedl Daly.
Zároveň dodal, že podobné projevy nejsou v motorsportu ničím výjimečným. Ve Formuli 1 se však každý takový moment okamžitě dostane do pozornosti fanoušků díky palubním kamerám a sociálním sítím. „Jsem si jistý, že Lance si v tu chvíli říkal: ‚Říkal jsem vám, že potřebujeme více přilnavosti na předku.‘ Možná to nebylo nutné a nepomáhá to pneumatikám, ale je těžké sledovat, jak moc tito jezdci bojují s vyvážením auta.“
Daly se následně zastal také Fernanda Alonsa, podle kterého Aston Martin nedokáže naplno využít jeho schopnosti. Dvojnásobný mistr světa podle něj stále patří mezi absolutní špičku, ale v nekonkurenceschopném voze nemá možnost pravidelně bojovat o přední příčky.
„Je stále tak dobrý, ale čas nezastaví. Musí pro něj být těžké sledovat současnou situaci, protože podle mě – a očividně si to myslí i on – stále dokáže podávat špičkové výkony, když má vůz, se kterým může bojovat vpředu,“ řekl Daly.
Američan zároveň zdůraznil svůj respekt k Alonsovi a jeho dlouhé kariéře. „Mám k Fernandovi obrovský respekt za všechno, čeho dosáhl. Závodil jsem proti němu v Indy 500 a je to skvělý člověk i soupeř. Stejně jako Max Verstappen chce být nejlepší, jak může být, vyhrávat a bojovat o vítězství.“
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Neobvyklá jízda Lance Strolla v Silverstonu zaujala fanoušky i závodníka IndyCar Conora Dalyho. Jezdec Aston Martinu v rychlých zatáčkách bojoval s nedotáčivostí a extrémním natočením volantu podle Dalyho jen ukázal frustraci z nedostatku přilnavosti přední nápravy.
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