George Russell odmítl spekulace, že Mercedes zvýhodňuje Kimiho Antonelliho. Podle Brita je jedinou prioritou zisk Poháru konstruktérů, nikoliv podpora jednoho jezdce. Stejný postoj zastává i technický ředitel James Allison, podle něhož protežování nemá v Mercedesu žádné místo.
George Russell se ohradil proti tvrzením, že Mercedes během letošní sezony upřednostňuje Kimiho Antonelliho. Přestože byl před startem ročníku považován za jednoho z hlavních favoritů na titul, průběžné vedení v šampionátu drží jeho mladší týmový kolega.
Antonelli si vybudoval výrazný náskok díky sérii pěti vítězství v řadě od Velké ceny Číny až po Monako. Ital měl v jednu chvíli před Russellem náskok 68 bodů, ten se však v posledních závodech zmenšil na 25 bodů.
Oba jezdci letos dokázali vyhrát závod, zároveň ale dopláceli na technické problémy i nepříznivé okolnosti. Mercedes přišel o cenné body kvůli poruchám baterie, penalizacím, výjezdům safety caru nebo například poškozenému krytu kola na Antonelliho voze.
Právě skutečnost, že Russell během Antonelliho vítězné série častěji doplácel na technické komplikace, vedla část fanoušků ke spekulacím, že Mercedes mladého Itala zvýhodňuje. Tyto teorie podpořilo i to, že šéf týmu Toto Wolff prosadil Antonelliho přímo do továrního týmu, zatímco Russell musel dříve sbírat zkušenosti ve Williamsu.
Russell však podobné domněnky jednoznačně odmítl. „Slyšel jsem, že se mluví o zvýhodňování Kimiho. Nevadí mi to a hlavně to není pravda,“ uvedl v rozhovoru pro Daily Mail.
Brit přiznal, že v minulosti by možná cítil potřebu na podobná obvinění reagovat ostřeji. Dnes ale podle něj dobře chápe fungování týmu. „V Mercedesu pracuje asi dva tisíce lidí a všichni dostanou bonus, pokud vyhrajeme Pohár konstruktérů. Proč by tedy někdo zvýhodňoval jednoho jezdce?“ vysvětlil.
Dodal také, že oba piloti mají stejnou svobodu závodit. „Oba můžeme bojovat, pokud tím není ohrožen hlavní cíl týmu – získat co nejvíce bodů,“ řekl Russell.
Stejný postoj zaujal i technický ředitel Mercedesu James Allison, který označil představu zvýhodňování za něco, co je v prostředí formule 1 z pohledu fungování týmu naprosto cizí. Podle něj lidé uvnitř stáje podobným spekulacím vůbec nerozumí.
„Naším zájmem je, aby se oběma jezdcům dařilo. Je nám v podstatě jedno, který z nich bude před tím druhým. Chceme obsadit první a druhé místo v každém závodě a nezáleží nám na pořadí,“ uvedl Allison.
Technický ředitel zároveň připomněl, že zaměstnanci Mercedesu jsou odměňováni především podle výsledků v Poháru konstruktérů. „Veškerá naše motivace směřuje k šampionátu konstruktérů. Zvýhodňování jednoho jezdce proto nedává vůbec žádný smysl. Chceme pouze získat z obou vozů maximum bodů v každém závodě,“ uzavřel.
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