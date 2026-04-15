Charles Leclerc měl v Suzuce jasně navrch nad Lewisem Hamiltonem, hodnotí Eddie Irvine

Bývalý pilot Ferrari Eddie Irvine varuje před unáhlenými závěry o tom, že Lewis Hamilton se v sezóně F1 2026 vrátil do dřívější formy. Podle něj je zatím příliš brzy hodnotit, zda jde o skutečný dlouhodobý návrat, nebo jen o krátkodobé zlepšení.
Lewis Hamilton si v Číně připsal první pódium v barvách Ferrari a zároveň na okruhu, kde patří mezi historicky nejúspěšnější jezdce v historii Formule 1. Výsledek okamžitě rozproudil debatu v paddocku, zda jde o skutečný návrat do špičky, nebo spíše o silný výkon na jeho tradičně oblíbené trati.
Bývalý pilot Ferrari Eddie Irvine ale varuje před přehnanými závěry. „Nepřeceňoval bych to,“ uvedl pro La Gazzetta dello Sport a zdůraznil, že jeden povedený víkend nestačí k potvrzení návratu dlouhodobé formy.
Podle Irvina je navíc nutné brát v úvahu specifika samotného víkendu v Šanghaji. „V Číně s Ferrari poprvé skončil na pódiu, ale to je jeho trať,“ dodal a připomněl Hamiltonovu dlouhodobou dominanci na tomto okruhu.
Ferrari přitom vstoupilo do sezony 2026 v relativně stabilní formě, když se oba jezdci pravidelně pohybují na pódiových pozicích. Charles Leclerc navíc potvrzuje konzistenci napříč tratěmi, zatímco Hamiltonova výkonnost zatím kolísá podle charakteru okruhu.
Charles Leclerc vstoupil do sezony dvěma třetími místy v Austrálii a Japonsku, čímž potvrdil stabilní formu od samotného začátku. Lewis Hamilton na své první pódium ve Ferrari čekal až do letošní Velké ceny Číny, což přirozeně vedlo ke srovnávání výkonů obou týmových kolegů.
Právě interní duel ve Ferrari se tak stává jedním z klíčových témat začátku sezony. Irvine k tomu dodává ostrý pohled: „V Japonsku ho ale Charles Leclerc po celý víkend jasně předčil,“ čímž poukazuje na výraznou převahu Monačana v Suzuce.
Z jiných zdrojů v paddocku ale zaznívá, že Hamiltonův výkon nelze hodnotit izolovaně. V Melbourne totiž dokázal držet tempo s Leclercem až do cíle, což naznačuje, že adaptace na nový vůz probíhá postupně, ale bez zásadních výkyvů.
Hamilton po Velké ceně Číny uvedl, že pódium bere jako potvrzení správného směru, kterým se ubírá on i celý tým Ferrari. Současně ve stáji pokračuje vývoj vozu, který by měl lépe odpovídat jeho jízdnímu stylu a potřebám.
Ferrari se i nadále drží v kontaktu se špičkou, přestože úvod sezony zatím výsledkově patří především Mercedesu. Podle expertů se však vývojový souboj mezi top týmy teprve rozjíždí a může ještě výrazně změnit rozložení sil.
Eddie Irvine zároveň upozorňuje na dlouhodobé limity Ferrari v boji o titul. „Pro Scuderii je to vždy velmi obtížné,“ uvedl a poukázal na strukturální nevýhodu oproti týmům se zázemím ve Velké Británii.
Přesto nevylučuje, že by Ferrari mohlo v průběhu sezony získat alespoň jednotlivá vítězství, pokud bude pokračovat ve výkonnostním zlepšení. Očekávání ale podle něj zůstávají spíše realistická než ambiciózní.
Debata o Hamiltonově formě tak zůstává otevřená a bude záviset na výsledcích na různých typech tratíh. Zatímco Čína mu sedla, Japonsko ukázalo výrazně jiný obrázek, kde měl Leclerc jasně navrch.
FIA podle The Race zasáhla proti kvalifikačnímu triku Mercedesu a Red Bullu, kteří v kvalifikaci využívali vypnutí MGU-K k obejití povinného omezování výkonu a získání krátkodobé výkonové výhody na konci kola.
Na Nürburgringu v úterý začal testovací program Pirelli, do kterého se zapojili Oscar Piastri a George Russell. Průběh dne však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí i technické potíže McLarenu, které narušily plán testování.
Přestože byl tým Aston Martin před začátkem sezóny považován za jeden z nejatraktivnějších projektů na startovním roštu, dosavadní vývoj naznačuje spíše opak.
Juan Pablo Montoya zpochybnil odchod Gianpieroa Lambiaseho do McLarenu. Podle něj Red Bull mohl udělat víc, aby si klíčového inženýra udržel.
Mattia Binotto upozorňuje na oblasti, kde může Audi dále posouvat své výkony vpřed. Zároveň naznačuje, že probíhající pauza v kalendáři může být důležitým obdobím pro interní práci a další vývoj směrem do sezony.
David Coulthard se pozastavil nad tím, jak byla nedávná situace kolem mediálních povinností v Suzuce následně řešena. Podle něj může celý případ vyvolávat otázky ohledně toho, jak jednotně jsou v prostředí Formule 1 uplatňována pravidla a postupy.
Carlos Sainz Jr. kritizuje proměnu kvalifikačních kol ve Formuli 1, která podle něj omezuje přirozený závodnický instinkt. Tvrdí, že důraz na data a přesné načasování vytlačuje dřívější spontánnost a odvahu jezdců.
Aston Martin si připsal dramatické vítězství v samotném závěru úvodního závodu série GT World Challenge. Svoji premiéru má za sebou i Lance Stroll, který doplatil na několika okolností.
Carlo Santi zůstane závodním inženýrem Lewis Hamilton u Scuderia Ferrari i po jarní přestávce. Spolupráce bude pokračovat minimálně při Miami Grand Prix.
Jos Verstappen odhalil zákulisí odchodu Gianpiera Lambiaseho do McLarenu a uvedl, že o jeho přesunu věděl už nějakou dobu. Zároveň naznačil, že rozhodnutí ovlivnil i tábor Max Verstappena.
McLaren posílí své technické zázemí o zkušeného závodního inženýra Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu. Šéf McLarenu Zak Brown vyjádřil naději, že nová spolupráce může týmu pomoci v dalším rozvoji ve Formuli 1.