Alonso se nevzdává: Po smolných odstoupeních cílí na návrat na vrchol v roce 2026

Fernando Alonso zažil v Monaku smíšené pocity. V kvalifikaci obsadil sedmé místo, které se díky penalizaci Hamiltona posunulo na šesté. Naděje na první body sezóny však skončily v 36. kole, kdy mu selhal systém rekuperace energie (ERS) a musel ze závodu odstoupit. Porucha mu tak znemožnila získat cenné body, které by povzbudily jeho i celý tým.

Tento závod zároveň znamenal debut Adriana Neweyho s týmem Aston Martin. Slavný konstruktér má za úkol pomoci týmu v přípravě konkurenceschopnějšího vozu na příští sezónu. Neweyho příchod symbolizuje ambice Aston Martinu na zlepšení a boj o přední pozice v roce 2026, kdy se očekávají zásadní změny pravidel.

Alonso po závodě pro média otevřeně přiznal, že je ochoten akceptovat nezdary a odstoupení v této sezóně, pokud to znamená větší úspěchy v budoucnu. „Upřímně, budu rád, když to tak půjde celou sezónu a já příští rok vyhraju v Austrálii,“ řekl. Dodal, že mu nezáleží na tom, jestli letos získá osm bodů nebo dvaadvacet, protože to zásadně nezmění jeho cíle.

Zkušený Španěl, který nevyhrál závod od roku 2013, věří, že i přes minimální body a častá odstoupení je pro něj důležité soustředit se na přípravu na sezónu 2026. „S nadcházející změnou pravidel opravdu doufáme, že budeme kandidáty na šampionát. Proto jsem spokojený, že letos sbírám tyto odstoupení,“ prohlásil.

Navzdory těžkému začátku sezóny Alonso zdůraznil, že stále podává výkony na vysoké úrovni. „Jsem ve velmi dobré formě, víte,“ řekl. Přiznal však, že je vždy příjemné dosáhnout dobrého výsledku, který motivuje. „Když máte dobrý výsledek, usmějete se, jdete do posilovny a máte více motivace. Já zatím dobré zprávy nemám, takže musím pokračovat a podávat dobré výkony dál,“ dodal Alonso s odhodláním.