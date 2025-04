Lawson zpět ve hře: Po třech velkých cenách opět v plné síle u Racing Bulls

Liam Lawson se po přechodu zpět do Racing Bulls po epizodě u Red Bullu rychle dostal do tempa. Podle jeho týmového kolegy Isacka Hadjara probíhá adaptace bez zádrhelů a výkony v Saúdské Arábii to jen potvrdily.

Novozélanďan se v kvalifikaci vůbec poprvé letos dostal před Hadjara. Rozdíl byl minimální, o desetinu v Q1 a přes dvě desetiny v Q2. V závodě sice dojel jedenáctý, ale penalizace za kontroverzní manévr mimo trať s Jackem Doohanem ho posunula za Fernanda Alonsa.

„Tento víkend byl opravdu rychlý. V kvalifikaci dokázal z auta vytáhnout maximum,“ uvedl Hadjar. „Cítím, že mě teď začíná skutečně tlačit, stejně jako předtím Yuki."

Lawson zvolil stejnou strategii jako většina jezdců, tedy medium-hard pneumatiky, ale podle svých slov mu nepřinesla očekávané výsledky. „Celý závod jsme strávili předjížděním. Ke konci jsem šlapal naplno, snažil se vytvořit desetisekundový náskok na Fernanda, ale nakonec to stejně nebylo na body,“ řekl.

Přesto ale souhlasí s Hadjarem, že se v týmu z Faenzy opět cítí jako doma. „Tohle bylo zatím naše nejrychlejší vystoupení. Škoda, že to nestačilo. Ale ano, myslím, že už jsem zpátky ve hře.“

Zatímco Lawson bojoval marně o bodované pozice, Hadjar se po nepovedeném startu sezóny v Austrálii dočkal první desítky. Po tvrdém úvodu na tvrdé směsi přešel na měkčí směs, ale závěrečných deset kol strávil v DRS vlaku za Sainzem a Albonem.

„Byl to perfektní závod, ale získat jen jeden bod je trochu kruté,“ přiznal dvacetiletý Francouz. „Jakmile jsem po zastávce zjistil, že přede mnou jsou dva Williamsy, věděl jsem, že mám problém.“

Hadjar zároveň podtrhl, že ho ani vypadnutí v Melbourne nevyvedlo z rovnováhy: „Je to prostě o lásce k závodění. Nic mě nemůže zlomit, protože tenhle sport miluju a chci v něm odevzdat všechno.“