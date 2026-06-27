Max Verstappen dal podle šéfa Red Bullu Laurenta Mekiese jasně najevo, že chce v týmu zůstat. Zároveň ale požaduje, aby Red Bull pravidelně zrychloval a posouval vývoj vozu dopředu.
Laurent Mekies popsal, jaké jsou aktuální požadavky Maxe Verstappena na Red Bull v souvislosti s jeho budoucností v týmu. Hlavním tématem je výkonnost vozu a postupné zlepšování v boji se špičkou Formule 1.
Mekies vysvětlil, že Max Verstappen neočekává rychlé „zázraky“, ale dlouhodobé zlepšování výkonnosti týmu. „Jsem přesvědčen, že Max chce vidět neustálý pokrok. Ví, že se nedá ztráta jedné sekundy smazat hned, ale chce vidět, že se stále zlepšujeme.“
V zákulisí Formule 1 se zároveň znovu objevují spekulace o možném přestupu Verstappena do Mercedesu. Přesto má nizozemský jezdec smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, která však obsahuje výkonnostní klauzuli umožňující případný odchod.
Podle dostupných informací by tato klauzule mohla být aktivována, pokud by se Verstappen v určité fázi sezony nenacházel na předních příčkách šampionátu. To udržuje prostor pro další spekulace o jeho budoucnosti.
Red Bull na situaci reaguje především technickým vývojem. Do Velké ceny Rakouska přivezl rozsáhlý balík sedmi vylepšení monopostu RB22, jehož cílem je zmenšit ztrátu na nejrychlejší týmy.
Mekies zároveň zdůraznil, že Verstappen je aktivní součástí vývoje. Podle něj pomáhá týmu hledat správný směr a během testovacích jízd sbírá důležitá data.
Šéf Red Bullu také uvedl, že tým se nenechává rozhodit spekulacemi o jezdcově budoucnosti. Klíčové je podle něj soustředit se na výkon a postupné zlepšování vozu.
Red Bull přiznává, že vstup do sezony nebyl ideální, ale výkonnost se postupně zlepšuje. V některých závodech už tým dokáže bojovat o pódia, i když na absolutní špičku stále ztrácí.
Cílem pro Rakousko je další krok vpřed, ideálně snížení ztráty na dvě až tři desetiny sekundy na kolo. Mekies zdůraznil, že právě tento kontinuální vývoj je klíčový nejen pro výsledky, ale i pro udržení Verstappena v týmu.
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Max Verstappen dal podle šéfa Red Bullu Laurenta Mekiese jasně najevo, že chce v týmu zůstat. Zároveň ale požaduje, aby Red Bull pravidelně zrychloval a posouval vývoj vozu dopředu.
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