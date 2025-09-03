Isack Hadjar si první trofej odvezl z Holandska pohár na dva kusy: Výrobce přišel s řešením

Během bujarých oslav po Velké ceně Nizozemska se jezdci týmu Racing Bulls, Isacku Hadjarovi, rozlomila trofej za třetí místo. Hadjar se v tu chvíli fotil se svým týmem, když se trofej vlivem tlaku rozlomila.
V nizozemském Zandvoortu se mladý pilot Isack Hadjar dočkal prvního pódia ve své nováčkovské sezóně Formule 1. Skončil na třetím místě, za Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem, a potvrdil tak svůj talent. Pro jeho tým to bylo teprve šesté pódium za dvacet let jeho existence.
Během divokých oslav, které následovaly, se však stala nehoda – Hadjarovi se rozlomila trofej. Dvacetiletý Francouz však nemusí být smutný. Výrobce tradiční delftské modré keramiky mu slíbil, že vyrobí a pošle novou.
K incidentu došlo, když se Hadjar fotil s celým týmem během oslav. Keramický pohár, který je typický pro Velkou cenu Nizozemska, se při pokládání na zem zlomil.
Navzdory nešťastné události se oslavy nezastavily. Podle mluvčího výrobce, Royal Delft, prasklina vznikla kvůli nerovnému povrchu. „Pravděpodobně byla trofej umístěna na nerovný povrch. To může způsobit nerovnoměrné rozložení tlaku, což vede ke vzniku pnutí v tenčích částech a následnému prasknutí,“ vysvětlil mluvčí.
Výrobce zároveň potvrdil, že trofeje byly používány na pódiu tři roky bez jediného incidentu. Zlomený pohár si Hadjar může ponechat jako unikátní památku. „Zlomená trofej zůstane Hadjarovi. Je to také památka na legendární okamžik,“ potvrdila společnost Royal Delft.
Nejde o první případ rozbité trofeje. Před dvěma roky Lando Norris nešťastně rozbil pohár Maxe Verstappena po vítězství na maďarském Hungaroringu.
Jezdec IndyCar z týmu Andretti se stane testovacím pilotem Cadillacu ve Formuli 1. Pomůže Valtterimu Bottasovi a Sergiu Pérezovi s přípravami na vstup stáje do šampionátu v roce 2026.
Lando Norris přiznal, že jeho osobnost a přístup k závodění se liší od špičkových jezdců F1, Maxe Verstappena a Oscara Piastriho. Podle něj to ovlivňuje nejen jeho výkon, ale i způsob, jakým zvládá tlak na trati.
Max Verstappen po Zandvoortu otevřeně kritizoval Red Bull a přiznal, že souboj se sesterským týmem Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat.
Šéf Mercedesu Toto Wolff připustil, že Hamiltonův odchod do Ferrari mu ulehčil situaci, protože se tak vyhnul těžkému rozhodnutí o Britově budoucnosti u stříbrných šípů.
Půl století uplynulo od chvíle, kdy Niki Lauda poprvé korunoval svou kariéru mistrovským titulem. Ve službách Ferrari tehdy začal psát příběh, který z něj učinil jednu z největších ikon F1.
Mistr světa Max Verstappen i po tolika letech a titulech nepřestává tým Red Bull překvapovat. Jeho touha po dokonalosti a schopnost posouvat limity z něj dělají klíčového jezdce
Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve vyjádřil podporu Lewisovi Hamiltonovi poté, co sedminásobný šampion havaroval na mokré trati v Zandvoortu.
Red Bull potvrdil, že Isack Hadjar měl při GP Holandska volnou ruku a mohl útočit na Maxe Verstappena. Šéfové týmů jasně odmítli, že by existovala jakákoli interní dohoda o držení pozice.
Po Grand Prix Holandska má Oscar Piastri poprvé výrazný náskok před Landem Norrisem, který činí 34 bodů. Přesto australský jezdec dostal varování, aby při obhajobě vedení šampionátu nezaváhal.
Lewis Hamilton po havárii v Zandvoortu slíbil, že „nenechá kámen na kameni“ při přípravě na další závod. Na Monze chce využít každou šanci k nápravě a návratu do boje o body.
Liam Lawson přiznal, že ztráta místa v Red Bullu na startu sezóny 2025 byla tvrdou ranou, ale bere ji jako součást neúprosné reality Formule 1. Dodává, že se nevzdává a zůstává připravený na další šanci v šampionátu.