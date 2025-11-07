Lando Norris: Vedení v šampionátu neznamená vůbec nic

Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Lando Norris přijel na Velkou cenu Brazílie plný sebedůvěry, přestože se do čela šampionátu Formule 1 dostal poprvé po šesti měsících. „Neznamená to prozatím vůbec nic,“ řekl britský jezdec v paddocku v Interlagosu. „Je hezké být v čele, ale stále musím bojovat o vítězství tento a příští víkend.“
Po nezdaru v Holandsku, který mohl jeho šance na titul zcela zhatit, Norris našel novou motivaci a dokázal snížit ztrátu 34 bodů na týmového kolegu Oscara Piastriho. „Nic není dokončeno, nic není vyhráno. Ještě je k dispozici přes 116 bodů,“ dodal.
Klíčovým momentem, který Norrisovi dodal jistotu, byla dominantní výhra v Mexiku, kde startoval z pole position a dojel s výrazným náskokem. Převzal tak vedení v šampionátu o jediný bod. „Když mi někdo připomene, že jsem teď v čele, je to fajn. Být v této pozici je součástí mého snu stát se pilotem F1 a vyhrávat závody,“ přiznal.
Podle Norrise je hlavním zdrojem jeho povzbuzení spíše fakt, že se dokázal udržet v boji po katastrofě v Zandvoortu a postupně získal stabilitu. „Nejvíce mě motivuje, že jsem stále v boji,“ vysvětlil.
Britský jezdec si uvědomuje, že klíčem k úspěchu není jen jedno vítězství, ale hlavně konzistence. „Nejde o to, že bych vyhrál posledních šest nebo sedm závodů, ale byl jsem pravidelně nahoře a sbíral body. Právě to mi v posledních týdnech dodalo největší motivaci.“
Norris také zdůraznil, že jeho výkon v Mexiku mu dodal sebevědomí. „Když mám víkend jako ten poslední, dokážu si sám sobě dokázat, že mohu dominovat. Je fajn si připomenout, čeho jsem schopen a co dokážu dosáhnout.“
Zlepšení formy britský pilot připisuje hlavně lepší ovladatelnosti MCL39, rychlého, ale náročného auta, s nímž měl na začátku sezóny problémy v kvalifikaci. „V Mexiku jsem zajel jedno z nejlepších kvalifikačních kol své kariéry a pak zvítězil o 30 sekund,“ zmínil.
Celkově Norris potvrzuje, že i když je nyní v čele šampionátu, jeho hlavní motivací je vlastní forma a konzistence. „Cítím se skvěle, ale hlavní je stále se zlepšovat a soustředit se na každý závod,“ uzavřel.
