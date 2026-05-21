Fred Vasseur nesouhlasí se změnami FIA. Mluví o nespravedlnosti

FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
FIA musela reagovat na potíže, které se objevily při startech závodů Formule 1 v souvislosti s vývojem pohonných jednotek pro budoucí sezony. Jezdci měli problémy s plynulým rozjezdem, což vedlo k rizikovým situacím už na startovním roštu.
Jedním z hlavních důvodů je odstranění systému MGU-H z nové generace motorů. Tento prvek dříve pomáhal s vyrovnáváním prodlevy turba při nízkých otáčkách a zajišťoval stabilnější chování pohonných jednotek při startu.
Bez této technologie se vozy obtížněji dostávají do optimálních otáček pro start, což způsobilo nevyrovnané reakce a komplikovanější rozjezdy napříč startovním polem.
Aby FIA snížila riziko chaosu, zavedla před startem vizuální varování v podobě blikajících modrých světel. Ta mají jezdcům jasně ukázat, že start je bezprostředně blízko, a umožnit jim lépe připravit vůz.
Ani tato úprava ale problémy plně nevyřešila a v některých případech došlo k velmi těsným situacím mezi jezdci, které ukázaly, že starty stále nejsou dostatečně stabilní.
FIA proto přistoupila k dalšímu kroku a nasadila systém, který automaticky pomáhá s dodávkou výkonu v okamžiku rozjezdu, pokud vůz po uvolnění spojky nedosahuje dostatečné akcelerace.
Fred Vasseur podle dostupných informací vnímá zásah FIA jako krok, který Ferrari znevýhodnil, protože tým při vývoji své pohonné jednotky cíleně pracoval s tím, že klíčovou roli budou hrát starty. Právě v této oblasti měla mít Ferrari určitou výhodu, která se ale podle něj po změnách pravidel ztratila, informuje PalnetF1.
Vasseur zároveň s nadsázkou poznamenal, že bez nových předstartovních světel by některá auta možná ještě stále stála na roštu při startu, čímž chtěl poukázat na to, jak vážné problémy se starty mohly nastat.
Zároveň ale uznal, že FIA jedná v zájmu bezpečnosti a že její rozhodnutí je nutné respektovat, i když s ním nemusí souhlasit. Přesto dodal, že změny působí vůči Ferrari nespravedlivě.
Vasseur připomněl, že tato problematika byla dlouhodobě diskutována v technických a sportovních komisích a že pravidla by měla být nastavena tak, aby nebyla upravována způsobem, který mění už rozpracované koncepce týmů.
Podle něj se část soupeřů dokázala prosadit tím, že na bezpečnostních argumentech postavila tlak na FIA, čímž ovlivnila konečnou podobu pravidel.
Zahraniční analýzy z prostředí Formule 1 uvádějí, že změny dopadají na Ferrari citelně, protože tým přišel o část výhody při startech, zatímco některé jiné týmy dokázaly nové podmínky využít ve svůj prospěch. FIA ale trvá na tom, že bezpečnost musí mít přednost i za cenu zásahů do sportovní rovnováhy.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.