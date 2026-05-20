Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Daniel Ricciardo nedávno uvedl, že se po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně vrátil k pravidelnému sledování závodů. Současně však přiznal, že po nečekaném uzavření svého působení v seriálu cítil potřebu od F1 na čas odstoupit.
Australan naposledy závodil na Velké ceně Singapuru 2024, kde jeho angažmá u juniorského týmu Racing Bulls skončilo. O rok později oznámil konec závodní kariéry a stal se globálním ambasadorem Ford Racing.
V podcastu Speed Street Ricciardo odpověděl na otázku, zda stále sleduje motorsport v televizi: „Ano, sleduji,“ potvrdil. Dodal ale, že v období bezprostředně po konci kariéry měl složitý vztah ke sportu: „V těsně po konci kariéry jsem cítil bolest a nevěděl jsem, jak se k tomu sportu stavět. Říkal jsem si: ‚Co mám dělat? Mám se od toho úplně odstranit?‘ Bylo to divné, takže jsem to nějakou dobu nesledoval.“
Ricciardo vysvětlil, že dnes už F1 sleduje, ale neorganizuje si podle ní celý den: „Teď se dívám, ale nezastavuji kvůli tomu svůj den. Když mi uteče přímý přenos, podívám se později. Mám i jiné zájmy, takže můj svět se kolem toho netočí. Ale sleduji to a baví mě to.“
Upřesnil také, že mluvil především o svém vztahu k Formuli 1 jako takové, nikoli ke sportu obecně. Ricciardo zároveň potvrdil, že se chystá navštívit legendární závod Indy 500, kde pole position pro nadcházející ročník získal Alex Palou.
Podle Ricciarda mu návštěvy jiných závodů pomohly obnovit vztah k motorsportu: „Je to zvláštní, protože to miluji, ale dělal jsem to tak dlouho, že jsem cítil potřebu si od toho dát pauzu.“
Dodal, že během kariéry i po jejím konci si začal více uvědomovat emocionální náročnost závodění: „Závodění je krásné, ale dokáže vám zlomit srdce bez ohledu na to, jakou máte kariéru.“
Závěrem Ricciardo uvedl, že právě odstup mu pomohl znovu si vybudovat zdravější vztah ke sportu: „Bylo tam hodně věcí, které mě přiměly zpochybnit můj vztah k závodění. Na konci kariéry jsem si říkal, proč to vlastně miluji, a potřeboval jsem se na chvíli stáhnout. Ale návštěvy jiných závodů mi pomohly ten vztah znovu vybudovat."
