Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
Christian Horner se podle dostupných informací aktivně snaží vrátit do Formule 1 poté, co mu skončila konkurenční doložka po jeho odchodu z Red Bullu v roce 2025. Jeho cílem už není role klasického šéfa týmu, ale spíše podíl ve vlastnické struktuře některé stáje.
Jednou z jeho hlavních možností je vstup do Alpine, kde se aktuálně řeší prodej části podílu. O tento balík má však zájem i Mercedes, což situaci komplikuje a zvyšuje konkurenční tlak.
Horner byl v minulosti spojován také s Aston Martinem, ale jeho návrat do této struktury je podle dostupných informací nepravděpodobný, mimo jiné kvůli ochlazeným vztahům s Adrianem Neweym.
Další, výrazně ambicióznější možností je projekt zcela nového týmu Formule 1. Horner jednal s čínským výrobcem elektromobilů BYD o možnosti vstupu do šampionátu jako 12. stáj.
Podle zdrojů proběhla série intenzivních jednání mezi Hornerem a zástupci BYD, včetně setkání na Cannes Film Festivalu, kde se řešila potenciální spolupráce i struktura projektu.
Horner se má snažit projekt BYD podporovat a pomoci mu se vstupem do F1, zároveň ale stále aktivně pracuje na získání podílu v Alpine, který má být financován skupinou investorů, jež sestavil.
Z čínské strany však není prioritou pomáhat Hornerovi s jinými investicemi a BYD se spíše soustředí na vlastní plán vytvoření továrního týmu.
Podle informací z prostředí Formule 1 by vstup nového týmu nebyl jednoduchý proces, protože podobné projekty trvají roky a FIA by musela otevřít nové výběrové řízení pro nové zájemce.
Velkou překážkou je také ekonomický dopad. Současné týmy by musely akceptovat další dělení prize money, které by se v případě 12 týmů dělilo mezi více účastníků, což je dlouhodobě citlivé téma.
Zahraniční zdroje jako upozorňují, že F1 sice o čínském týmu do budoucna uvažuje, ale vše závisí na schválení FIA a ochotě stávajících týmů akceptovat další rozšíření startovního pole, informuje RacingNews365.
Grid Formule 1 přitom už v minulosti prošel změnami – po pádu týmů jako Manor nebo HRT se dlouho závodilo pouze s menším počtem stájí, než dovolují pravidla.
Pokud by projekt BYD nakonec nevyšel, stále se nabízí možnost koupě existujícího týmu. V této souvislosti se v zákulisí zmiňují stáje jako Haas, Aston Martin nebo Racing Bulls, které by teoreticky mohly být v budoucnu k dispozici.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.