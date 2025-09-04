Lando Norris stojí před nejtěžší výzvou sezóny: Jediné, co můžu udělat, je vyhrát každý závod

Lando Norris musel v Zandvoortu předčasně odstoupit kvůli úniku oleje, zatímco se snažil dotáhnout na týmového kolegu Oscara Piastriho. Nadějný závod se tak proměnil v hořké zklamání pro britského jezdce.
Lando Norris zažil v Zandvoortu v závěru nepovedený víkend. Po letní přestávce přijel na trať s cílem zmenšit ztrátu na týmového kolegu Oscara Piastriho, která se před závodem zdála relativně řešitelná. „Měli jsme blízko k pólu a cítím, že auto bylo v dobré formě,“ řekl Norris.
Start závodu se ale nevyvíjel podle plánu. Brit ztratil druhé místo a propadl se na třetí pozici, přičemž jeho ambice snížit rozdíl na Piastriho byly vysoké. „Byl jsem připraven tlačit na Oscara v závěru, ale pak přišel technický problém,“ přiznal.
Únik oleje z jeho MCL39 přiměl Norrise k předčasnému odstoupení a změnil jeho naděje na vítězství v zoufalou snahu o body. McLaren zatím přesnou příčinu problému nepotvrdil, ale následky jsou jasné: rozdíl mezi jeho body a Piastriho se zvýšil na 34 bodů, největší v sezóně.
Po závodě Norris otevřeně mluvil o tom, co je nyní potřeba, aby mohl ještě pomýšlet na titul. „Jediné, co můžu udělat, je vyhrát každý závod,“ prohlásil. „To bude těžké.“
Analytici připomínají, že pro získání vedení v šampionátu by Norris potřeboval pět po sobě jdoucích vítězství, pokud by Piastri pokaždé dojel druhý, a i tak by získal náskok jen jednoho bodu. „Udělám všechno, co bude v mých silách,“ dodal odhodlaně.
Přesto však vidí i pozitiva. „V kvalifikaci jsem neztratil moc, cítím se silný v několika oblastech, které je třeba ještě vylepšit. Rychlost je velmi dobrá a je tu spousta pozitiv,“ vysvětloval.
Norris zároveň ocenil týmového kolegu a připustil, že boj o body nebude snadný. „Mám dobrého týmového kolegu, je rychlý v každé situaci, takže je těžké získat zpět body na někoho, kdo je prakticky v každém scénáři dobrý. Zandvoort byl jen smůla. Není to moje chyba, ale samozřejmě to ztížilo závod a přidalo tlak,“ uzavřel. S devíti závody před sebou stále existuje šance, ale čas na nápravu ztráty se rychle krátí.
