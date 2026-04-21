Lando Norris rozšiřuje sbírku úspěchů. Po titulu mistra světa přidává prestižní cenu Laureus

Lando Norris si připsal další významné ocenění, které podtrhuje jeho mimořádnou sezónu na vrcholu motorsportu. Cena Laureus v kategorii Objev roku 2025 potvrzuje jeho rychlý vzestup mezi největší hvězdy Formule 1 a navazuje na jeho nedávné úspěchy na trati.
Sezóna 2025 plná těsných a vyrovnaných soubojů skončila pro Landa Norrise ziskem mistrovského titulu i výrazným uznáním i mimo závodní tratě. Britský jezdec McLarenu dokázal v dramatickém finále otočit průběh šampionátu a ukončit několikaletou dominanci Max Verstappen.
Podle informací z paddocku šlo o mimořádně vyrovnaný a náročný ročník, ve kterém Norris zpočátku vedl především interní souboj se svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim.
V první polovině sezóny měl navrch Piastri, který si vybudoval stabilní bodový náskok a dlouho patřil mezi hlavní kandidáty na titul.
Postupně se ale situace začala obracet a Norris začal ztrátu systematicky stahovat, hlavně díky silným výkonům v druhé části evropské sezóny a lepší konzistenci výsledků.
Do boje o titul se následně zapojil také Verstappen, který využil zlepšené formy týmu Red Bull Racing v závěru sezóny a výrazně zvýšil tlak na čelo šampionátu.
Klíčový moment přišel po Velké ceně Las Vegas, kde technické kontroly a následné diskvalifikace jezdců McLarenu výrazně zamíchaly pořadím a ještě více zdramatizovaly boj o titul.
Verstappen se díky sérii silných výsledků bodově dotáhl na Piastriho a zároveň snížil náskok Norrise na pouhých 24 bodů, což ještě více zdramatizovalo závěr sezóny.
Další tlak přišel v Kataru, kde Verstappen zvítězil a Norris tak vstupoval do posledních závodů už jen s minimálním náskokem 12 bodů.
Finále v Abú Zabí nabídlo velmi napínavý průběh. Verstappen pokračoval ve vítězné formě, ale Norris dokázal situaci zvládnout a díky stabilnímu výsledku si titul pohlídal o pouhé dva body.
Krátce po zisku mistrovského titulu přišlo pro Norrise další velké ocenění mimo svět Formule 1. Získal cenu Laureus v kategorii Objev roku 2025, která se uděluje sportovcům za nejvýraznější kariérní průlom.
Trofej mu předal bývalý olympijský vítěz Chris Hoy, což dodalo slavnostnímu okamžiku symbolické propojení různých sportovních světů.
„Děkuji vám moc. Páni, má docela váhu,“ reagoval Norris s úsměvem při převzetí trofeje. Ve svém projevu zdůraznil, že pro něj nejde jen o další ocenění do sbírky. „Především Vám. Jste pro mě inspirací, pro mnoho lidí po celém světě i pro spoustu lidí ve Spojeném království. O to je to od Vás ještě výjimečnější.“
Poděkoval také organizátorům a celé akademii Laureus. „A také všem v Laureus, výboru i akademii. Je to velmi výjimečná cena, která znamená hodně nejen pro mě, ale pro všechny, se kterými jsem na této cestě spolupracoval.“
Připomněl i to, že stojí po boku sportovců, které dříve sledoval jako fanoušek. „Je velmi výjimečné mít své jméno vedle nich.“
Závěrem pak zdůraznil týmový rozměr svého úspěchu. „Není to vůbec individuální úspěch. Bez mého týmu bych nebyl tam, kde jsem dnes.“
