Kontroverzní motorová výhoda Mercedesu končí. Kimi Antonelli přiznal její rizika

Kimi Antonelli z týmu Mercedes přiznal, že dříve používaný motorový trik, který následně zakázala FIA, nebyl zcela bezpečný.
Mezinárodní automobilová federace (FIA) zasáhla rázně a bez odkladu. Novou technickou směrnicí utnula využívání sporného motorového triku s energetickým nasazením, který podle informací z paddocku využívaly stáje napojené na pohonné jednotky Mercedes a Red Bull Powertrains.
Impulzem k zásahu byla situace po Velké ceně Japonska, kde začalo být zřejmé, že některé vozy dokážou obejít standardní omezení výkonu při nájezdu na cílovou rovinku. To, co zpočátku působilo jako detail, se rychle ukázalo jako potenciálně zásadní výkonnostní faktor.
Podle dostupných informací šlo o chytré, ale zároveň kontroverzní obejití pravidla, které na konci kola nařizuje postupné snižování elektrického výkonu o 50 kW za sekundu. Některé týmy tímto způsobem dokázaly udržet maximální nasazení energie déle a získat výhodu v klíčových momentech.
V praxi to znamenalo náskok až 50–100 kilowattů oproti soupeřům, kteří museli výkon regulovat podle standardního průběhu. V kvalifikačním režimu, kde rozhodují tisíciny, šlo o rozdíl, který mohl zásadně promíchat pořadím.
Základ celého řešení přitom vycházel z legitimního pravidla. To umožňuje odpojit systém MGU-K v případě technických potíží, aby nedošlo k poškození komponentů. Právě tento bezpečnostní mechanismus se však stal nástrojem pro získání výkonnostní výhody.
Jenže zisk na jedné straně znamenal kompromis na straně druhé. Aktivace tohoto režimu vedla k následnému odstavení MGU-K až na 60 sekund, během nichž vůz ztratil elektrickou podporu.
Důsledkem byly výrazné rozdíly v rychlosti mezi vozy na rychlém kole a těmi, které po jeho dokončení výrazně zpomalily. Na trati tak vznikaly nebezpečné situace, zejména na technických okruzích s omezeným prostorem.
Právě bezpečnostní riziko se stalo klíčovým argumentem pro zásah FIA. Podle zákulisních informací na problém upozornila také Scuderia Ferrari, která poukazovala na nebezpečné rychlostní rozdíly mezi monoposty v různých fázích kola.
FIA následně reagovala jasně: podobné využití systému je nepřípustné a do budoucna smí být používán výhradně v nouzových situacích, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.
Poprvé se k celé věci otevřeně vyjádřil i talentovaný pilot Kimi Antonelli. Ten připustil, že honba za výkonem se pohybovala na samé hraně bezpečnosti.
„Upřímně, nebyl to zrovna příjemný pocit,“ přiznal Antonelli při rozhovoru s médii.
„Samozřejmě jsme se snažili z auta dostat úplně všechno. Na druhou stranu to může znamenat, že se dostanete do problémů nebo nečekaných situací,“ dodal k přístupu týmu.
Mladý Ital zároveň uvedl, že si rizika uvědomoval, ale naplno je pocítil až během víkendů v Melbourne a Suzuce. „Věděl jsem, že se to může stát, ale upřímně jsem to naplno nezažil až do Melbourne a Suzuky.“
Nejkritičtější momenty přišly právě na úzkém a technickém okruhu Suzuka. „Především to není moc bezpečné, protože hlavně v Suzuce jsem byl v šikaně a v esíčkách úplně bezbranný, a protože je trať úzká, není tam moc prostoru.“
Situaci popsal bez příkras: „Bylo to dost stresující, protože jsem nemohl nic dělat, auto nereagovalo na žádné pokyny a já jsem se jen velmi pomalu sunul po trati.“
Antonelli zároveň upozornil i na sportovní riziko. „V kvalifikaci za to navíc můžete snadno dostat trest. Můžete někomu překážet v rychlém kole a dostanete penalizaci, a to nechcete.“
Podle něj byl časový přínos minimální a nevyvážil možné problémy. Zisk představoval jen několik setin sekundy, tedy velmi málo. Na druhou stranu teď považuje za pozitivní, že se podobná situace už nebude opakovat.
Honda během jarní přestávky Formule 1 pracovala společně s Aston Martin F1 Team na dalším vývoji pohonné jednotky. Hlavním cílem bylo zlepšit výkon a připravit se co nejlépe na pokračování sezóny.
Lando Norris si připsal další významné ocenění, které podtrhuje jeho mimořádnou sezónu na vrcholu motorsportu. Cena Laureus v kategorii Objev roku 2025 potvrzuje jeho rychlý vzestup mezi největší hvězdy Formule 1 a navazuje na jeho nedávné úspěchy na trati.
Kimi Antonelli z týmu Mercedes přiznal, že dříve používaný motorový trik, který následně zakázala FIA, nebyl zcela bezpečný.
FIA, vedení šampionátu Formule 1, týmy i výrobci pohonných jednotek se jednomyslně dohodli na úpravách pravidel pro sezonu 2026. Schválené změny vstoupí v platnost už při Velké ceně Miami.
Guenther Steiner se vyjádřil k vývoji pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že některé skupiny jezdců se s novou situací vyrovnávají odlišným tempem. Podle něj je v této fázi patrné, že adaptace na nový technický koncept probíhá u části startovního pole rychleji než u jiných.
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že pondělní jednání o pravidlech pro rok 2026 se bude věnovat několika klíčovým oblastem dalšího vývoje Formule 1. Diskuse má otevřít prostor pro možné úpravy sportovních předpisů v následujících sezonách.
Max Verstappen a Lucas Auer čelili v kvalifikaci na druhý závod na Nürburgringu zásadní komplikaci poté, co jejich vůz Mercedes-AMG GT3 utrpěl poškození přední části během úvodního Verstappenova stintu. Incident výrazně narušil průběh kvalifikace a posádku připravil o lepší výchozí pozici do závodu.
Oscar Piastri apeluje na to, aby nové vozy pro sezonu 2026 byly pro jezdce stabilnější, čitelnější a lépe předvídatelné v závodním provozu. O finální podobě technických pravidel nadále jednají týmy, FIA a FOM.
Jean Todt odhalil, že Ayrton Senna měl v roce 1994 vážný zájem o přestup k Ferrari. Kvůli smluvním komplikacím však k dohodě nedošlo a Senna nakonec zamířil do Williamsu.
Max Verstappen reagoval na tragickou událost na Nürburgring, kde během soboty zemřel Juha Miettinen. Na sociálních sítích vyjádřil upřímnou soustrast a uctil jeho památku.
Max Verstappen pokračuje v přípravě na účast v legendárním 24hodinovém závodě Nürburgring. V rámci dalšího kroku ho o víkendu čeká kvalifikační závod na náročné Nordschleife.
Francouzská závodnice Doriane Pin absolvovala svůj první test ve Formuli 1 s týmem Mercedes. Významný milník to představuje nejen pro ni samotnou, ale i pro projekt F1 Academy.