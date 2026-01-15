Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Lando Norris se v sezóně 2025 dočkal svého prvního titulu mistra světa Formule 1 po napínavém šampionátu, ve kterém skončil pouhé dva body před Maxem Verstappenem. Tento úspěch je zároveň prvním mistrovským tahem McLarenu od dob, kdy tam titul vyhrál Lewis Hamilton v roce 2008.
Naopak Lewis Hamilton zažil svou nejnáročnější sezonu, když v premiérovém roce u Ferrari nedosáhl ani jednou na stupně vítězů v hlavních závodech. I přes vítězství v prvním sprintu Ferrari na Velké ceně Číny se musel sedminásobný mistr světa smířit s výsledky, které byly výrazně pod jeho standardy.
Statistiky ukazují, že Hamiltonova sezóna 2025 patřila k nejslabším v jeho kariéře. Ferrari mělo problémy s výkonností a britský jezdec se často pohyboval mimo čelo, kde byl po většinu své kariéry zvyklý bojovat.
Po zisku titulu Norris uvedl, že si váží všech soubojů, které s Hamiltonem absolvoval, a rád by je v budoucnu zopakoval. Zdůraznil, že Hamilton je jeden z nejlepších jezdců historie a jeho schopnost vrátit se po těžkých sezonách je mimořádná.
„Lewis dokázal, že je pravděpodobně nejlepší všech dob. Kdo se může vrátit po náročných sezonách zpět, je právě on, a já bych s ním rád závodil více,“ řekl Norris a vyjádřil tak svůj respekt i sportovní touhu závodit s legendárním krajanem častěji.
Kromě Hamiltona Norris zmínil, že měl možnost poměřit síly i s dalšími špičkovými jezdci, jako jsou Max Verstappen nebo Fernando Alonso. „Tyto souboje mi pomohly získat zkušenosti a připravily mě na tlak závodů nejvyšší úrovně,“ dodal.
Hamilton přesto nehodlá slabou sezonu nechat narušit svou kariéru. Média i odborníci se shodují, že je odhodlaný vrátit se do boje o přední pozice a opět závodit o pódiová umístění.
Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.