Lando Norris přiznává, že McLaren musí v budoucnu riskovat více, aby porazil Verstappena

Lando Norris se po japonské Grand Prix zamyslel nad tím, co by mohl McLaren udělat lépe v boji s Maxem Verstappenem, když si prohlížel záznamy závodu. Po celé 53 kola ho sledoval v těsném závěsu, včetně fáze pit stopů, kdy oba lídři na trať vyjeli na stejné kolo. I když Norris uznává, že mohl zkusit dříve pitovat a pokusit se Verstappena předjet pod "undercut", věděl, že by se dostal do silného provozu, což by zkomplikovalo jeho šance na zisk druhé výhry v sezoně.

„Kdybych se rozhodl stavět dříve, určitě bych skončil v provozu a pravděpodobně bych se tím připravil o šanci na vítězství,“ vysvětlil Norris. I přes konečné druhé místo a solidní bodový zisk pro McLaren, si uvědomuje, že to nebylo ideální. „Stále jsme skončili druzí a třetí. Máme víc bodů pro konstruktéry a pro mě to byl dobrý výsledek, ale pořád jsem ztratil na Maxe, a momentálně je on mým hlavním konkurentem.“

Norris však nezůstává jen u analýzy toho, co se stalo, a uznává, že tým by v budoucnu mohl mít odvahu riskovat více. „Možná bychom měli být agresivnější a riskovat víc, abychom šli za vítězstvím. Není to ale vždy zaručené a riskování může někdy znamenat ztrátu pozic,“ řekl, informuje Sky Sports. I přesto se rozhodl být upřímný a podívat se na celkový přístup týmu. „Po této analýze si myslím, že bychom měli být někdy víc agresivní. Druhé místo je sice dobrý výsledek, ale já chci vyhrávat závody.“

„Omlouvám se, že jsme v tomto závodě nezískali víc než druhé místo. Chci být v čele a vidět své jméno na prvním místě, ale to neznamená, že bychom měli podceňovat důležitost těchto bodů,“ řekl Norris. „Rozumím tomu, že někdy je lepší mít bodový náskok, než riskovat příliš mnoho.“

Jak se připravuje na následující víkend v Bahrajnu, Norris přiznává, že konkurence bude tvrdá. Red Bull má silný vůz, ale McLaren se letos výrazně zlepšil a očekává tvrdý souboj. „Bahrajn bude těžká výzva. Teplé podmínky a agresivní asfalt nám nebudou hrát do karet,“ uzavřel Norris. „Očekávám silnou konkurenci od Ferrari, Mercedesu a dokonce i od středu pole. Tento víkend bude určitě náročný.“