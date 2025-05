Lando Norris varuje: Bylo by hloupé odepisovat Maxe Verstappena z boje o titul

Lando Norris varuje, že by bylo předčasné odepisovat Maxe Verstappena v boji o titul, protože i on a další soupeři mají stále reálnou šanci na vítězství.

Lando Norris varuje, že by bylo „hloupé“ odepisovat Maxe Verstappena z boje o titul mistra světa i přes současnou dominanci McLarenu v letošní sezóně. I když McLaren drží v Poháru konstruktérů výrazný náskok a Norris je se svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim v těsném boji o titul, holandský jezdec z Red Bullu stále zůstává vážnou hrozbou.

„Matematicky vzato, teoreticky může titul vyhrát prakticky celé startovní pole,“ řekl Norris před Velkou cenou Španělska. „Pokud si myslíte, že to je jen o mně a Oscari, tak si myslím, že to není úplně rozumné. Příležitostí je stále spousta.“

Norris upozornil na to, že i Max Verstappen má šanci na titul a očekává, že Ferrari se v průběhu sezóny zlepší. „Max může stále vyhrát. Ferrari podle mě bude lepší, jak sezóna bude pokračovat,“ dodal.

Zatímco Norris vyhrál v roce 2025 dvakrát a Piastri čtyřikrát, Verstappen si připsal rovněž dvě vítězství a v průběžném hodnocení jezdců je třetí s odstupem 25 bodů za Piastrim. Red Bull však letos prožívá určité obtíže s monopostem RB21, který není na některých okruzích ideálně ovladatelný.

Přestože tým z Milton Keynes čelí technickým výzvám, není to podle Norrise důvod k podcenění Verstappena. „S Maxem závodíme každý víkend,“ zdůraznil. „Byl několikrát na stupních vítězů, vyhrál závody a například v Imole nás porazil férově, protože byl rychlejší. Takže opravdu nevím, proč by si někdo myslel, že bitva je jen mezi mnou a Oscarem.“

I přes silné soupeře se Norris nechává vést svým vlastním způsobem. „Je super vést šampionát a mít více bodů než ostatní, ale na to příliš nemyslím. Nezmění to, jak tvrdě pracuji nebo čeho chci dosáhnout,“ řekl britský závodník. „Soustředím se jen na to, abych vyhrál každý závod, ať už tento víkend, v Montrealu nebo v Rakousku. Pořadí v tabulce pro mě není důležité.“