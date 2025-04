Frustrovaný Lando Norris po kvalifikaci v Bahrajnu: Mclaren mu vyjadřuje podporu

Lando Norris, i když měl k dispozici nejrychlejší vůz na startovním roštu, v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu skončil až na 6. místě, což ho po víkendu zanechalo ve výrazně pesimistickém rozpoložení. „Tento víkend jsem nebyl spokojený s každým kolem, prostě jsem se necítil pohodlně,“ přiznal Norris. „Auto je skvělé, je stejné jako po celý rok, ale já jsem měl problém s komfortem, což ovlivnilo každé kolo,“ dodal.

Po kvalifikaci, kde ztratil čtyři desetiny na týmového kolegu Oscara Piastriho, přistoupil k sebekritice, ale přiznal, že v jeho výkonu nebyly žádné zásadní chyby. „Potřebuji se 'resetovat',“ konstatoval Norris a zdůraznil, že nevidí chyby v autě, ale spíše v tom, jak se cítil za volantem.

Šéf týmu McLaren, Andrea Stella, se pokusil uklidnit svého jezdce, když uvedl, že tým a Norris budou společně pracovat na tom, aby se Brit cítil v kokpitu pohodlněji, informuje Motorsport.com. „Není to žádná velká krize. Lando se podílel na cestě McLarenu zpět na vrchol a nyní, když tlačíme auto na hranice, objevují se malé problémy, které jsou patrné právě při snaze o každý extra milimetr v Q3,“ vysvětlil Stella.

Norris se přitom neobviňuje z výkonu tým, ale sám sebe. „Lando se vždy snaží být kritický vůči sobě, nikdy neobviňuje tým, a to je vynikající kvalita, kterou ve Formuli 1 potřebujete,“ uvedl Stella. „Samozřejmě, že máme i my co zlepšovat, abychom mu pomohli dostat se zpět do formy,“ dodal s tím, že celkově mají v týmu jasné pochopení, co je třeba změnit.

Na otázku, zda je Norris pod tlakem z možnosti vyhrát titul, Stella odpověděl, že to není pravda. „Pro něj je to nejlepší příležitost, jakou dosud měl. A doufáme, že v budoucnu bude McLaren mít vždy šanci bojovat o titul,“ uzavřel optimisticky.

Přestože se Norrisovi v kvalifikaci příliš nedařilo, Stella věří, že jeho silný závodní rytmus a strategie na opotřebovaných pneumatikách mu pomohou posunout se vpřed během závodu. „V kvalifikaci to nevyšlo, ale závodní tempo má skvělé. Těším se, až Lando opět najde svou cestu vpřed,“ dodal.