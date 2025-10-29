Fernando Alonso kritizuje FIA: Tohle není fér, říká

Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Dvojnásobný mistr světa Formule 1 Fernando Alonso po Velké ceně Mexika kritizoval rozhodčí FIA za jejich přístup ke startu závodu. Podle něj komisaři přehlédli situaci, kdy několik jezdců vyjelo mimo trať a vrátilo se zpět s výhodou. Chaotický moment nastal už v prvních zatáčkách 2 a 3, kde se po startu dostalo do těsného kontaktu hned několik vozů ze špičky.
Alonso, který závod na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez nakonec nedokončil, upozornil, že jezdci jako Charles Leclerc, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz nebo Liam Lawson podle jeho názoru získali několik pozic navíc oproti těm, kteří zůstali na trati. FIA však podle něj situaci nijak neřešila.
„Získali jsme pár míst, byli jsme agresivní v první zatáčce a všechno vypadalo dobře,“ řekl Alonso pro F1 TV. „Ale myslím, že pár aut prostě jelo rovně v zatáčkách 2 a 3 a pak se vrátili asi tři nebo čtyři pozice přede mnou. To je trochu neférové, řekl bych. Je to už podruhé za sebou, co se v první zatáčce prvního kola FIA dívá jinam. Takže ponaučení do budoucna.“
V rozhovoru pro ESPN Fernando Alonso vysvětlil, že chápe nutnost vyjetí z trati v případě, kdy se jezdec snaží vyhnout kolizi. Podle něj je ale problém, pokud někdo takovou situaci využije k získání výhody. „Je povoleno trať opustit, když se snažíte zabránit kontaktu, to je normální. Co ale nesmíte, je projet to naplno a získat dvě nebo tři pozice, protože ty byste měli vrátit,“ uvedl.
Španěl dodal s jistou dávkou ironie, že FIA zřejmě měla dost informací k tomu, aby rozhodla, že vracení pozic nebylo nutné. „Ale dobře, příště se zkusíme dostat na druhou stranu a využít situace stejně jako oni. Vždy se snažíme dělat maximum,“ poznamenal s úsměvem, který však spíš naznačoval frustraci.
Na Alonsovu kritiku navázal i George Russell z Mercedesu, který také nechápal, proč komisaři nerozdali žádné tresty. „Nechápu, jak mohou tři jezdci vynechat první zatáčku a pokračovat na stejných pozicích, jako do ní najížděli,“ řekl pro Sky Sports F1. „Je to jako dostat kartu vystup z vězení zdarma, když vám to nevyjde.“
Podle Russella nejde o ojedinělý problém, ale o situaci, která se v Mexiku opakuje každý rok. „Viděli jsme to tady snad pokaždé, loni to byl Carlos, rok předtím Charles, před deseti lety Lewis. Je to jako závody sekaček na trávu,“ dodal s nadsázkou.
Britský jezdec proto vyzval k úpravě pravidel nebo alespoň k jejich důslednějšímu dodržování. „Něco se musí změnit. Protože pokud můžete poslat auto venkem a buď se to povede, nebo prostě projedete trávou a vrátíte se na trať beze ztráty, není to správné,“ uzavřel.
