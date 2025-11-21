Lando Norris kraluje tréninku v Las Vegas, ale soupeři mu nedají nic zadarmo

Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale připouští, že mnoho soupeřů nedokončilo své simulace kvalifikace.
Lando Norris přijel do Las Vegas s jasným cílem potvrdit svou dominanci v letošním šampionátu. Po vítězstvích v Brazílii, kde si zajistil pole position a triumfoval jak ve sprintu, tak v hlavním závodě, má Brit náskok 24 bodů před týmovým kolegou Oscarem Piastrim a je odhodlaný udržet své vedení.
„Vždycky je to složité,“ přiznal Norris po tréninku v Las Vegas. „Měli jsme lepší pocit z auta než loni, což bylo pozitivní už od první jízdy.“
I přes vedení v šampionátu však titul není ještě jistý. Piastri zůstává silným soupeřem a ani třetí Max Verstappen se ještě nemůže odepsat. Pokud v závodě skončí druhý nebo lépe, stále může zasáhnout do boje o titul.
Norris upozorňuje, že výsledky tréninkových časů neposkytují úplný obrázek o síle soupeřů. Ve druhém tréninku zajel čas 1:33.602, což znamenalo půlsekundový náskok před Verstappenem a devět desetin před Piastrim.
Dvě červené vlajky v závěru znemožnily několika jezdcům dokončit simulace kvalifikace na měkkých pneumatikách, a tak nelze přesně odhadnout, kde stojí jednotlivé týmy.
„Samozřejmě je tu dobrý pocit, ale nebylo mnoho jízd s vysokou zátěží paliva,“ řekl Norris. „Tempo je ale jasně přítomné. Myslím, že je to hodně vyrovnané mezi spoustou jezdců a ne všichni si stihli zajet své kola.“
Brit dodal, že přesnější představu o síle soupeřů přinesou až další tréninky. „Z FP1 na FP2 to dávalo smysl a doufám, že od FP2 do FP3 se nám podaří ještě zlepšit,“ uvedl.
Norris se soustředí na celkový výkon týmu a přípravu na kvalifikaci. „Bojujeme o pole position,“ potvrdil.
Oscar Piastri, i přes ztrátu v druhém tréninku, věří, že jeho MCL39 má solidní tempo. „FP1 byla docela dobrá, jen je co doladit. Celkově to byla slušná seance,“ poznamenal Australan.
Ve druhém tréninku absolvoval jen dvě kola, takže přesné srovnání s Norrisem a ostatními je zatím obtížné. „Auto má solidní tempo, ale moc lidí nemělo jízdu na soft. Je tu spousta pozitiv a věcí k prozkoumání,“ dodal Piastri.
Co se týče srovnání s loňskou sezónou v Las Vegas, věří, že McLaren je letos konkurenceschopnější. „Do FP2 jsme změnili pár věcí, které se zdály být dobré. Chtěl bych mít víc kol, ale trať se bude během víkendu hodně měnit. Uvidíme, jaké bude počasí, a podle toho se rozhodneme,“ uzavřel.
