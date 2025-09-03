Lando Norris: Chci vítězit po svém, ne jako Max Verstappen

Lando Norris přiznal, že jeho osobnost a přístup k závodění se liší od špičkových jezdců F1, Maxe Verstappena a Oscara Piastriho. Podle něj to ovlivňuje nejen jeho výkon, ale i způsob, jakým zvládá tlak na trati.
Lando Norris se v nedávném rozhovoru pro nizozemskou stanici Viaplay otevřeně podělil o svůj přístup k závodění a osobnosti v kontrastu s některými špičkovými jezdci F1, jako je Max Verstappen. Britský pilot přiznal, že obdivuje Verstappenovu bezohlednou a tvrdou mentalitu, ale sám se snaží dělat věci po svém. „Obdivuji vlastnosti a mentalitu jiných jezdců, jako je Max, kde je to opravdu takový ‚f*** you‘ přístup. Někdy si přeju, abych byl víc jako on, opravdu,“ uvedl Norris.
Norris letos závodí v sedmé sezóně F1 a stal se jedním z prvních jezdců mistrovství světa, který otevřeně hovoří o duševním zdraví a tlaku, který na jezdce působí. S nabytými zkušenostmi se mu daří lépe zvládat psychický tlak, přesto však v paddocku stále nepůsobí příliš dominantně a jeho projev je klidnější než u Verstappena.
„Každý má svůj styl a ten můj není jediný správný,“ vysvětlil Norris. Podle něj není nutné být agresivní nebo bezohledný, aby člověk uspěl. „Nejvíc pyšný budu, pokud se mi podaří uspět po svém. Chci ukázat, že k tomu nemusíte být arogantní ani se chovat nepříjemně. Prostě to chci dělat podle sebe,“ dodal.
Rozdíly se projevují i ve vztahu s týmovým kolegou Oscarem Piastrim, se kterým soupeří o titul mistra světa. Australan zůstává klidný a vyrovnaný i pod největším tlakem, zatímco Norris se opírá o své zkušenosti, aby získal náskok v boji o body. „Nikdy jsem neměl rád, když se zkušenosti používají jako výmluva, ale nakonec si uvědomíte: ano, právě díky nim jsem se to naučil. To je moje výhoda oproti Oscarovi,“ přiznal Norris.
Norris však uznává kvality svého kolegy a ví, že na trati proti němu nebude mít jednoduchou práci. „On rozhodně nemá nedostatek rychlosti, talentu ani schopností. Vím, proti komu jdu, proti někomu, kdo je stejně rychlý a stejně dobrý jako já. Je neuvěřitelně klidný. Připadám si klidný, ale on mě nechává vypadat emocionálně,“ dodal.
Na Zandvoortu musel Norris kvůli technické poruše odstoupit, čímž jeho ztráta na vedoucího Piastriho narostla na 34 bodů. I to však může mít svou výhodu, protože v roli „černého koně“ šampionátu nyní může závodit s menším tlakem v boji o titul.
