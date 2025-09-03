Frustrovaný Max Verstappen: Red Bull by neměl bojovat s Racing Bulls

Max Verstappen po Zandvoortu otevřeně kritizoval Red Bull a přiznal, že souboj se sesterským týmem Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat.
Max Verstappen po závodě v Zandvoortu otevřeně kritizoval výkonnost Red Bullu a přiznal, že souboj s vozem sesterského týmu Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat. „Celý závod jsme se v podstatě prali se sesterským týmem čistě na základě tempa. To by se nemělo dít,“ řekl nizozemský jezdec po dojezdu na druhém místě.
Během velké ceny Verstappen dlouho držel třetí pozici za McLareny, ale celý závod měl v zádech Isacka Hadjara. Rozdíl mezi oběma jezdci se v režimu zelené vlajky prakticky nikdy nedostal přes tři sekundy, což ještě zvýraznilo Verstappenovu frustraci. „Samozřejmě, že jsem rád za stupně vítězů, ale z hlediska rychlosti to nebylo dobré. Vděčím za to jen kvalifikaci, jinak to tempo prostě nebylo,“ uvedl pro stanici Viaplay.
McLareny přitom závodily na tvrdé směsi, zatímco Verstappen zakončil závod na měkkých pneumatikách. Ani to mu ale nepomohlo přiblížit se vítězi Oscarovi Piastrimu – jeho nejrychlejší kolo bylo o 0,650 sekundy pomalejší. „McLaren je na úplně jiné úrovni,“ posteskl si. „Ani se s nimi neporovnávám.“
Podle Verstappena stojí za problémy především charakteristika vozu RB21 a úzké okno nastavení. Zvolil proto jinou strategii než soupeři a vyhnul se tvrdým pneumatikám, které mu v tréninku nevyhovovaly. „Absolutně žádný mechanický grip,“ vysvětloval. „Ale všichni ostatní na té směsi jezdit mohou, jen my ne. To ukazuje, že něco není v pořádku.“
Rozhodl se proto pro kombinaci měkké a střední směsi, které mu poskytly více jistoty v pomalých zatáčkách. Ani to ale nevyřešilo všechny potíže. „Auto prostě není dost rychlé. Musel jsem hodně šetřit ve vysokorychlostních pasážích. Zatímco ostatní proletí sedmou a osmou zatáčkou mnohem rychleji, já nemám přilnavost. To samozřejmě není dobré,“ přiznal Verstappen.
Red Bull čelí letos první sezóně bez titulu od roku 2020, zatímco Racing Bulls prožívají nejlepší období od svého rekordního roku 2021. Faenza letos získala více než 60 bodů, zatímco druhý vůz Red Bullu se trápí, Yuki Tsunoda sice v Zandvoortu konečně bodoval, ale stále zaostával o vteřinu na kolo za Hadjarem.
Jezdec IndyCar z týmu Andretti se stane testovacím pilotem Cadillacu ve Formuli 1. Pomůže Valtterimu Bottasovi a Sergiu Pérezovi s přípravami na vstup stáje do šampionátu v roce 2026.
Lando Norris přiznal, že jeho osobnost a přístup k závodění se liší od špičkových jezdců F1, Maxe Verstappena a Oscara Piastriho. Podle něj to ovlivňuje nejen jeho výkon, ale i způsob, jakým zvládá tlak na trati.
Max Verstappen po Zandvoortu otevřeně kritizoval Red Bull a přiznal, že souboj se sesterským týmem Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat.
Šéf Mercedesu Toto Wolff připustil, že Hamiltonův odchod do Ferrari mu ulehčil situaci, protože se tak vyhnul těžkému rozhodnutí o Britově budoucnosti u stříbrných šípů.
Půl století uplynulo od chvíle, kdy Niki Lauda poprvé korunoval svou kariéru mistrovským titulem. Ve službách Ferrari tehdy začal psát příběh, který z něj učinil jednu z největších ikon F1.
Mistr světa Max Verstappen i po tolika letech a titulech nepřestává tým Red Bull překvapovat. Jeho touha po dokonalosti a schopnost posouvat limity z něj dělají klíčového jezdce
Během bujarých oslav po Velké ceně Nizozemska se jezdci týmu Racing Bulls, Isacku Hadjarovi, rozlomila trofej za třetí místo. Hadjar se v tu chvíli fotil se svým týmem, když se trofej vlivem tlaku rozlomila.
Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve vyjádřil podporu Lewisovi Hamiltonovi poté, co sedminásobný šampion havaroval na mokré trati v Zandvoortu.
Red Bull potvrdil, že Isack Hadjar měl při GP Holandska volnou ruku a mohl útočit na Maxe Verstappena. Šéfové týmů jasně odmítli, že by existovala jakákoli interní dohoda o držení pozice.
Po Grand Prix Holandska má Oscar Piastri poprvé výrazný náskok před Landem Norrisem, který činí 34 bodů. Přesto australský jezdec dostal varování, aby při obhajobě vedení šampionátu nezaváhal.
Lewis Hamilton po havárii v Zandvoortu slíbil, že „nenechá kámen na kameni“ při přípravě na další závod. Na Monze chce využít každou šanci k nápravě a návratu do boje o body.
Liam Lawson přiznal, že ztráta místa v Red Bullu na startu sezóny 2025 byla tvrdou ranou, ale bere ji jako součást neúprosné reality Formule 1. Dodává, že se nevzdává a zůstává připravený na další šanci v šampionátu.