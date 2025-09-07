Lando Norris a Oscar Piastri projevili v kvalifikaci fair play: Andrea Stella varuje před možným zlomem

Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Oscar Piastri a Lando Norris se momentálně utkávají o titul jezdců v McLarenu a devět závodů do konce sezony vede Piastri o 34 bodů. Přestože jde o těsný souboj, jejich rivalita patří k nejvíce férovým v posledních sezónách Formule 1.
Férovost McLarenů byla patrná během sobotní kvalifikace v Monze, když Oscar Piastri pomohl Landovi Norrisovi po jeho chybě postoupit do Q3. Norris nakonec zajel rychlejší kolo než Piastri a postaví se na start druhý, zatímco Piastri skončil třetí. Pole position si připsal Max Verstappen s historicky nejrychlejším kolem v Monze.
Andrea Stella, šéf McLarenu, ocenil spolupráci svých jezdců, ale připustil, že taková úroveň fair play nemusí vydržet až do konce sezony. „Jakmile Tom Oscara požádal, věděl jsem, že to udělá,“ řekl Stella pro PlanetF1. „Ukazuje to kvalitu našich jezdců i lidí kolem nich, ale u posledního závodu v Abu Dhabi uvidíme, jestli bude stejné chování.“
Stella také zdůraznil, že pomoc Oscara nebyla pro postup do Q3 rozhodující. „Lando měl výkon, aby se dostal dál i bez toho. Přesto je to pěkný příklad sportovního ducha a férovosti, který chceme vidět,“ dodal. Na otázku, zda by akceptoval, kdyby fair play skončila, odpověděl: „Je to na jezdci, zda slipstream využije nebo ne. Někdy závod vyžaduje jiné priority, hlavně pokud je vše v souladu s pravidly týmu.“
Do závodu budou McLareny cílit na Maxe Verstappena. „Neděle bývá naší silnou stránkou,“ řekl Norris. „Bude to velká výzva, ale uvidíme. Za námi je Ferrari, které bude chtít postupovat vpřed. Je to dlouhý závod a může se stát cokoli.“
Piastri je rovněž optimistický ohledně tempa McLarenu. „Obvykle je to naše síla, ale včera to nebylo zcela jednoznačné. Start může být chaotický, slipstream hraje velkou roli, takže rozhodne více faktorů než jen čisté tempo,“ dodal po kvalifikaci.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.