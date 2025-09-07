Lando Norris a Oscar Piastri projevili v kvalifikaci fair play: Andrea Stella varuje před možným zlomem

Oscar Piastri a Lando Norris
Oscar Piastri a Lando Norris, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 13:19
Sdílej:

Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.

Oscar Piastri a Lando Norris se momentálně utkávají o titul jezdců v McLarenu a devět závodů do konce sezony vede Piastri o 34 bodů. Přestože jde o těsný souboj, jejich rivalita patří k nejvíce férovým v posledních sezónách Formule 1.

Férovost McLarenů byla patrná během sobotní kvalifikace v Monze, když Oscar Piastri pomohl Landovi Norrisovi po jeho chybě postoupit do Q3. Norris nakonec zajel rychlejší kolo než Piastri a postaví se na start druhý, zatímco Piastri skončil třetí. Pole position si připsal Max Verstappen s historicky nejrychlejším kolem v Monze.

Andrea Stella, šéf McLarenu, ocenil spolupráci svých jezdců, ale připustil, že taková úroveň fair play nemusí vydržet až do konce sezony. „Jakmile Tom Oscara požádal, věděl jsem, že to udělá,“ řekl Stella pro PlanetF1. „Ukazuje to kvalitu našich jezdců i lidí kolem nich, ale u posledního závodu v Abu Dhabi uvidíme, jestli bude stejné chování.“

Max Verstappen v Monze

Max Verstappen vysvětluje svůj vzkaz z rádia po dojetí kvalifikace a tajemství perfektního kola

Stella také zdůraznil, že pomoc Oscara nebyla pro postup do Q3 rozhodující. „Lando měl výkon, aby se dostal dál i bez toho. Přesto je to pěkný příklad sportovního ducha a férovosti, který chceme vidět,“ dodal. Na otázku, zda by akceptoval, kdyby fair play skončila, odpověděl: „Je to na jezdci, zda slipstream využije nebo ne. Někdy závod vyžaduje jiné priority, hlavně pokud je vše v souladu s pravidly týmu.“

Do závodu budou McLareny cílit na Maxe Verstappena. „Neděle bývá naší silnou stránkou,“ řekl Norris. „Bude to velká výzva, ale uvidíme. Za námi je Ferrari, které bude chtít postupovat vpřed. Je to dlouhý závod a může se stát cokoli.“

Piastri je rovněž optimistický ohledně tempa McLarenu. „Obvykle je to naše síla, ale včera to nebylo zcela jednoznačné. Start může být chaotický, slipstream hraje velkou roli, takže rozhodne více faktorů než jen čisté tempo,“ dodal po kvalifikaci.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Lando Norris Oscar Piastri GP Itálie (Monza)
Stalo se
Novinky
Kimi Antonelli v Monze

Kimi Antonelli překonal nervozitu a v kvalifikaci prolomil kletbu Monzy

Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso v kvalifikaci překvapil sám sebe: Na závod má realistický pohled

Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Lando Norris a Oscar Piastri projevili v kvalifikaci fair play: Andrea Stella varuje před možným zlomem

Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.

Novinky
Max Verstappen v Monze

Max Verstappen vysvětluje svůj vzkaz z rádia po dojetí kvalifikace a tajemství perfektního kola

Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.

Novinky
Lewis Hamilton na Monze

Lewis Hamilton odhaluje strategické rozhodnutí Ferrari: Charlesi Leclercovi nakonec nepomohl

Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.

Novinky
Lando Norris v Monze

Lando Norris po kvalifikaci: předjet Verstappena bude obrovská výzva

Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.

Grand Prix
Max Verstappen po zisku pole position

GP Itálie: Max Verstappen všem vyrazil dech, pole position získal před dvojící Mclarenů

Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Novinky
Isack Hadjar po zisku prvního podia v F1 v Holandsku

Žádné unáhlené kroky v Red Bullu: Isack Hadjar musí ještě počkat

Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Grand Prix
Lando Norris v Monze

GP Itálie: Tempo na Monze se zvyšuje: Lando Norris těsně poráží Charlese Leclerca v posledním tréninku

Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Novinky
Pierre Gasly podepsal novou smlouvu s týmem Alpine do 2028

Pierre Gasly a Alpine píší společný příběh: Nově uzavřeli novou smlouvu

Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Grand Prix
Lando Norris v Monze

GP Itálie: Lando Norris nejrychlejší ve druhém tréninku, Kimi Antonelli znovu v problémech

Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.

Novinky
Charles Leclerc v Maďarsku

Charles Leclerc o havárii v Nizozemsku: Vysvětlil, proč se hned nevrátil do garáže

Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.