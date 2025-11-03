Lando Norris a Oscar Piastri odhalují svůj plán na závěrečný souboj o titul

Jezdci McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri, prozradili, jak ladí přípravy na závěrečný boj o titul, aby zůstali konkurenceschopní až do posledního závodu sezóny.
Jezdci týmu McLaren, Lando Norris a Oscar Piastri, prozradili, jak se připravují na boj o svůj první titul mistra světa jezdců. Do sezóny 2025 vstupují na vlně úspěchu z předchozího roku, kdy tým získal konstruktérský šampionát, a nyní míří také na individuální prvenství.
Oscar Piastri uvedl, že jeho přípravy na novou sezónu se nijak zásadně nezměnily. „Většinou bych řekl, že všechno zůstalo stejné,“ řekl během McLaren Family Day podle Motorsport.com. „Když se podíváte na naši cestu od začátku roku 2024 a na pokrok, kterého jsme dosáhli, cítili jsme, že pokud začneme tuto sezónu tam, kde jsme skončili tu předchozí, máme šanci bojovat o oba tituly, nejen konstruktérský.“
Piastri doplnil, že ačkoliv je nyní situace více napjatá a je o co hrát, samotný přístup k plnění cílů zůstává stejný. „V takovém scénáři je jasné, že se bude o co hrát, ale způsob, jak dosahovat svých cílů, je pořád stejný. Snažíte se odvést maximum,“ uvedl.
Lando Norris pak vysvětlil, že základní přípravy zachoval, přesto provedl drobné úpravy vyplývající z předchozích zkušeností. „Každý rok se učíte víc a víc a vždy mírně přizpůsobujete svůj přístup podle toho, co si odnesete ze zkušeností,“ uvedl.
Podle Norrise je důležité nekomplikovat přístup a soustředit se na detaily, které mohou přinést maximální výsledky. „Na každém víkendu se snažíte získat co nejvíce bodů. Co je dobré pro vás, je obvykle dobré pro tým, a co je dobré pro tým, je dobré pro vás,“ vysvětlil.
Oba piloti tedy kombinují osvědčené metody s drobnými adaptacemi, aby zůstali konkurenceschopní a byli připraveni čelit tlakům závěru sezóny.
Se čtyřmi závody do konce sezóny 2025 vede Norris šampionát jen s jednobodovým náskokem před svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim. I přesto zůstává hrozbou Max Verstappen z Red Bullu, který se bodově drží blízko a může McLaren duo ohrozit.
Tým z Wokingu si konstruktérský titul pro sezónu 2025 zajistil již na Grand Prix Singapuru, což dodalo pilotům i celému týmu velkou dávku sebevědomí. McLaren nyní stojí před úkolem zvládnout tlak a přetavit dosavadní dominanci v možný dvojitý triumf v šampionátu konstruktérů i u jezdeckého titulu.
