Charles Leclerc vstupuje do nové životní etapy: Jezdec Ferrari se zasnoubil

Charles Leclerc, jezdec týmu Ferrari, oznámil zásnuby se svou partnerkou Alexandrou Saint Mleux. Jeden z nejvýraznějších pilotů současného startovního pole potvrdil radostnou novinu prostřednictvím příspěvku na Instagramu, který okamžitě zaplavil internet.
„Mr. and Mrs. Leclerc,“ napsal Leclerc k sérii fotografií, na nichž pózuje se svou snoubenkou a jejich známým pejskem Leem Leclercem, který se často objevuje po jejich boku i v paddocku Formule 1. Snímky rychle nasbíraly přes milion lajků a desítky tisíc gratulací od fanoušků i kolegů z branže.
Poprvé byli Leclerc a Saint Mleux spatřeni společně na veřejnosti v červenci 2023 během turnaje ve Wimbledonu. Od té doby se stali jedním z nejoblíbenějších párů ve světě motorsportu. Alexandra pravidelně doprovází svého nyní už snoubence na závody a stala se známou tváří v paddocku, kde si získala sympatie nejen fanoušků, ale i členů týmů.
Zásnuby nezůstaly bez reakcí ani mezi Leclercovými kolegy. Mezi gratulanty se v komentářích objevili například Oscar Piastri z McLarenu či jeho bývalý týmový kolega z Ferrari, Carlos Sainz. Oba vyjádřili radost nad šťastnou novinou a popřáli páru vše nejlepší do společné budoucnosti.
Ještě předtím, než se stala partnerkou pilota Ferrari, vedla Alexandra Saint Mleux spíše soukromý život. V posledních měsících však její popularita prudce vzrostla – dnes má přes 2,9 milionu sledujících na Instagramu a téměř 2 miliony na TikToku. Spolupracovala s významnými značkami, mimo jiné i s kosmetickou firmou Rhode, kterou založila Hailey Bieber.
Saint Mleux pochází z Francie, ale v současnosti žije v Monaku, kde se narodila i Leclercova rodina. Jejich oznámení o zásnubách se stalo jednou z nejpopulárnějších událostí týdne ve světě Formule 1, když během necelé hodiny nasbíralo přes 1,4 milionu lajků a téměř 37 tisíc komentářů.
