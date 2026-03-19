Guenther Steiner reaguje na stížnosti Maxe Verstappenova: Problém není v pravidlech

Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Sezona 2026 přinesla do Formule 1 jednu z nejzásadnějších změn posledních let. Nová pravidla výrazně proměnila nejen konstrukci monopostů, ale hlavně jejich pohonné jednotky. Výkon je nyní rozdělen rovnoměrně mezi spalovací motor a elektrickou část baterie, což nutí jezdce pečlivě plánovat a hospodařit s energií během závodů. Tyto změny mají zásadní vliv na tempo i strategii týmů.
Jedním z nejdiskutovanějších jevů je tzv. „super clipping“, tedy situace, kdy vůz na konci rovinky vyčerpá veškerou energii baterie a musí spoléhat pouze na spalovací motor. To často způsobuje prudký pokles rychlosti a ovlivňuje starty, trakci i dynamiku soubojů na trati.
Nové pohonné jednotky také komplikují samotné starty závodů. Po odstranění části MGU H, která dříve dobíjela baterii z výfukových plynů, musí inženýři hledat ideální nastavení. Není proto překvapující, že Max Verstappen několikrát zaznamenal slabý start a hlásil nedostatek energie v baterii.
I přesto, že v Austrálii dojel šestý po ztrátě na startu, v Číně se Verstappen nedokázal prosadit ani ve Sprintu, ani v hlavním závodě. V obou případech klesl na konec startovního pole a ve Sprintu se dokázal vrátit jen na deváté místo těsně pod hranicí bodů, než musel odstoupit kvůli problémům s chlazením.
Po čínské GP komentoval Verstappen nové regulace slovy: „Pokud někomu toto připadá zábavné, opravdu neví, co je závodění. Není to vůbec zábava, je to jako Mario Kart.“
Dodal také: „Podívejte se na závody, někoho předjedete s boostem, a hned na další rovince vám dojde baterie a oni vás zase předjedou. Pro mě je to prostě vtip.“
Guenther Steiner, bývalý šéf Haasu, však Verstappenovu kritiku vnímá jako reakci na momentální problémy Red Bullu. „Není to chyba regulí, to je chyba týmu, pokud auto nemůže správně startovat,“ řekl Steiner pro talkSPORT. „Max není spokojený, protože auto není tam, kde by chtěl. Red Bull má nový motor a pokročilou technologii, inženýři si na ni musí zvyknout.“
Steiner upozornil, že nové pohonné jednotky, například od Fordu a Audi, se zatím jeví dobře a situace se bude zlepšovat. „Myslím, že mě překvapilo, jak nové motory zvládají konkurenti. Po čase se to zlepší. Max vždycky hází hračky ze stolu, když se mu něco nelíbí.“
Zatímco Verstappen kritizuje, jeho bývalý rival Lewis Hamilton si nové monoposty užívá. V Šanghaji získal první podium v barvách Ferrari a označil závod za jeden z nejzábavnějších za dlouhou dobu. „Měli jsme skvělý start… to byl jeden z nejpříjemnějších závodů, co jsem kdy zažil. Souboj s Charlesem na konci byl fantastický – přesně takové závody chceme vidět,“ komentoval Hamilton.
Steiner se k tomu vyjádřil s nadhledem: „Hned vidíte rozdíl, protože Lewis má úspěch, naopak Max ne. Když se daří, vše vypadá skvěle. Už je to přes rok, co byl na podiu, takže si to samozřejmě užívá.“
Podle něj si je třeba zvyknout na nové regulace, ale přinášejí pozitivní změny: „Bude chvíli trvat, než si všichni zvyknou, ale je skvělé vidět Hamiltona zpátky mezi nejlepšími a naplno si užívající závody.“
Celá situace ukazuje, jak rozdílně mohou nová pravidla ovlivnit jednotlivé jezdce. Zatímco Max Verstappen zápasí s adaptací Red Bullu a problémy při startech, Lewis Hamilton dokázal díky novým podmínkám vrátit Ferrari na podiové pozice.
Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
