Konec snů o V10: F1 se zaměřuje na vylepšení nové generace motorů

Formule 1 se v dohledné době nevrátí k motorům V10 ani k jiným atmosférickým jednotkám. Komise F1 potvrdila, že se drží směřování k nové generaci hybridních pohonných jednotek, které mají vstoupit v platnost od příští sezóny. Tím dala jasně najevo, že elektrifikace a udržitelnost zůstávají jedním z hlavních pilířů budoucnosti královské disciplíny motorsportu.

Základy těchto nových pravidel byly položeny již v roce 2022 a od té doby na jejich vývoji usilovně pracují výrobci motorů. Do hry vstoupila i FIA, která si ve svém schváleném rámci ponechala prostor pro tzv. „drobné úpravy“. Právě ty mohou sehrát klíčovou roli v odstranění některých stížností, které se v poslední době objevily, například obavy, že baterie v některých případech nevydrží až do konce dlouhých rovinek.

Jedním z navrhovaných řešení je zavedení systému „turn down ramp rate“. Ten má omezit nárazové využití elektrického výkonu hned po výjezdu ze zatáčky. Místo toho by se energie uvolňovala postupně, což by mělo přinést plynulejší akceleraci a zabránit tomu, aby jezdci spálili veškerou dostupnou elektrickou energii příliš brzy.

Hybridní systémy by podle současného plánu měly tvořit až 50 % celkového výkonu vozu, konkrétně 350 kW. Zvažuje se však i alternativa, která by tuto hodnotu snížila na 200 kW. Tím by se zvýšila konzistence výkonu v průběhu celého kola, což by mohlo být výhodné zejména na okruzích, kde hraje roli maximální rychlost, například v Džiddě, Monze, Baku nebo Las Vegas.

Návrh má být detailně projednán na čtvrtečním jednání F1 Komise. Někteří výrobci motorů už ale vyjádřili pochybnosti, zda tak výrazné omezení elektrického výkonu lze vůbec označit za „drobné vylepšení“. Změna by totiž posunula poměr hybridního pohonu na pouhých 35 %, což by mohlo změnit celé chování vozů na trati.

Názory mezi týmy se přitom značně liší. Zatímco šéf Red Bullu Christian Horner podpořil změnu slovy: „Pokud je to v zájmu sportu, musíme to podpořit,“ jeho protějšek z Mercedesu Toto Wolff označil celou myšlenku za „vtip“. Audi a Honda se údajně k úpravám staví odmítavě, zatímco Ferrari zaujímá smířlivější postoj, šéf týmu Frédéric Vasseur připustil, že některé aspekty nových pravidel mohly být podceněny, a vyzval ostatní, aby neodmítali změny jen kvůli strachu o vlastní výkonnostní výhodu.