George Russell ohromen rychlostí Maxe Verstappena: „Je to těžko pochopitelné“

Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
George Russell přiznal, že je v současné době těžké pochopit aktuální pořadí sil ve Formuli 1, zejména po dominantním vítězství Maxe Verstappena na nedělní Velké ceně Itálie v Monze. Holandský jezdec ovládl závod od startu až do cíle a proměnil svou pole position v jasné vítězství s téměř 19sekundovým náskokem před Landem Norrisem.
Pro Mercedes to byla jasná připomínka, že ačkoliv patří mezi nejlepší týmy, McLaren letos na závodním víkendu často udává tempo. „Teď je těžké sport pochopit,“ přiznal Russell médiím, informuje RacingNews365. „Když se podíváte na Verstappena, který v Maďarsku ztrácel na vítěze 40 sekund a tady vyhrál o 20, je těžké pochopit tak velký rozdíl ve výkonu.“
Brit zároveň upozornil, že i přes jasnou převahu Red Bullu nebyl Mercedes úplně mimo hru. „V závodě jsme skončili 12 sekund za McLarenem. To je docela úspěšný závod,“ doplnil. Russell rovněž zdůraznil, že Ferrari momentálně představuje silnou konkurenci a že drobné odchylky v kvalifikaci mohou znamenat jeden nebo dva stupně dolů v neděli: „Sobota je opravdu těsná, takže desetina rychlosti nahoru nebo dolů může změnit pořadí o jednu či dvě pozice.“
V samotném závodě Russell skončil pátý, když nedokázal udržet tlak na Charlese Leclerca z Ferrari v první fázi závodu. „Na začátku to bylo docela zábavné, snažit se předjet Charlese,“ přiznal Brit. „Měli ale podstatně větší rychlost na rovinkách než my, což značně ztížilo předjíždění. Od té chvíle bylo P5 maximum, čeho jsme mohli dosáhnout.“
Mercedes stále zůstává za rychlejšími týmy, ale Russell upozornil, že páté místo bylo maximum, čeho mohl v nedělním závodě dosáhnout. Situace na špici šampionátu tak zůstává nejistá a ukazuje, že i malé změny v nastavení vozu nebo strategii mohou výrazně ovlivnit výsledky.
Závod v Monze jasně ukázal, že hlavními tématy jsou dominance Verstappena a rychlost McLarenu, zatímco Mercedes stále hledá cestu, jak se přiblížit vrcholu. Russell sám přiznává, že současné rozdíly ve výkonu jsou těžko pochopitelné a drží fanoušky i týmy v napětí až do konce sezony.
