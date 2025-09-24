Kimi Räikkönen slaví první mistrovský titul po kariéře ve Formuli 1

Kimi Räikkönen sedm let po svém mistrovském titulu v roce 2007 už není jen jezdcem, ale stal se šéfem týmu, který dokázal vyhrát mistrovství světa.
Kimi Räikkönen, bývalý mistr světa Formule 1, oslavil své první mistrovství světa jako týmový manažer poté, co jeho jezdec Romain Febvre získal druhý titul v MXGP a první pod jeho vedením. „Díky vlastní zkušenosti s vítězstvím ve Formuli 1 dokážu opravdu pochopit, jak se Romain cítí,“ uvedl Räikkönen. „Gratuluji jemu i celému týmu Kawasaki. Od prvního dne bylo naším cílem vyhrát, a to se nám podařilo.“
Febvre, který v roce 2015 vyhrál svůj první titul v MXGP, se nyní po deseti letech vrátil na vrchol. „Opravdu nevím, co říct, je to obrovsky emotivní moment,“ komentoval francouzský jezdec. „Mým cílem bylo po deset let opět vyhrát šampionát a nyní se mi to podařilo s Kawasaki. Byl to náročný rok, ale byli jsme připraveni a přivezli titul domů.“
Sezóna vyvrcholila na MXGP Austrálie v Darwin’s Hidden Valley Raceway, kde Febvre skončil čtvrtý v prvním závodě a druhý závod byl kvůli nepříznivému počasí zrušen, což mu zajistilo celkové vítězství. Räikkönen vyzdvihl také zásluhy týmu: „Děkujeme Romainovi, Paulsovi Jonassovi a Mathisovi Valinovi za jejich oddanost a nasazení. Po oslavách se zaměříme na obhajobu titulu v MXGP 2026 a také na zisk titulu v MX2.“
Pro Räikkönena je to potvrzení, že přechod z kokpitu Formule 1 na roli šéfa týmu je úspěšný. „Tento projekt jsme začali s jasným cílem vyhrát, a jsme hrdí, že se nám to podařilo,“ dodal. Febvreho triumf nejen přinesl první týmové mistrovství Räikkönenovi, ale také upevnil pozici Kawasaki v MXGP.
Celý tým i sponzoři, včetně Monster Energy, si nyní užívají zasloužený úspěch. „Byl to těžký rok, ale tým byl perfektně připraven a titul jsme si zajistili,“ shrnul Febvre. Úspěch ukazuje, že kombinace zkušeností šampiona a odhodlání jezdce může vést k vítězství, a nastavuje vysokou laťku pro další sezóny.
Návrat Romaina Febvreho na vrchol po deseti letech dokazuje jeho vytrvalost a schopnost překonávat překážky. „Emoce jsou teď obrovské, je to splnění mého dlouhodobého cíle,“ přiznal francouzský jezdec. Klíčovou roli sehrála týmová spolupráce a vedení Kimiho Räikkönena.
Räikkönen připomíná, jak náročné je řídit úspěšný tým: „Chcete-li vyhrát, musíte být připraveni a mít všechny detaily pod kontrolou.“ Jeho první titul jako šéfa týmu naznačuje, že dokáže vést KRT k dalším úspěchům nejen v MXGP, ale i v MX2.
Triumf Febvreho i Räikkönena potvrzuje, že zkušenosti z nejvyšších pater motorsportu lze efektivně přenést do týmového vedení. „Mission accomplished, teď směřujeme k dalším výzvám a budeme bojovat o další tituly,“ uzavřel Räikkönen.
