Kimi Antonelli potvrdil svůj talent, ale závodní tempo zůstává výzvou: Wolff mu důvěřuje

Andrea Kimi Antonelli prožívá svou debutovou sezónu ve Formuli 1, která zatím potvrzuje jeho rychlost a potenciál, což dává Mercedesu důvod k optimismu. Nicméně, jak týmový šéf Toto Wolff, tak i sám mladý jezdec očekávají, že v oblasti závodního tempa dojde k výraznému zlepšení.

Po slibném víkendu v Miami, kdy dokázal Antonelli dvakrát kvalifikovat výše než jeho týmový kolega George Russell, včetně zisku pole position pro sprint, si upevnil pozici talentovaného nováčka. Předtím měl však průměrný deficit na jedno kolo 0,370 sekundy.

I když Antonelli podal v kvalifikaci skvělý výkon, v závodě opět podlehl Russelovi, který ho předjel již po šesté v řadě. Na začátku závodu se Antonelli dostal na druhé místo díky souboji mezi Verstappenem a Norrisem, ale později ho oba jezdci McLarenů předjeli. I když si Antonelli udržel podobné tempo jako jeho týmový kolega Russell, ten jel na tvrdých pneumatikách, zatímco Antonelli měl na sobě střední.

Virtuální safety car poskytl Russellovi možnost rychlého pit stopu, díky čemuž se dostal před Antonelliho. Ten se propadl na šesté místo a po přezutí na tvrdé pneumatiky výrazně zpomalil, když na posledních 27 kolech ztratil 14 sekund.

„Myslím, že vrcholem víkendu určitě byla jeho rychlost na jedno kolo, to bylo skvělé,“ komentoval Wolff výkon svého chráněnce, pro Motorsport.com. „To je další důkaz jeho talentu a dobrý ukazatel toho, jaká může být jeho budoucnost.“

„V závodě to bylo výzvou, protože je zde těžké najít správné reference. Můžeme říct, že stint na středních pneumatikách nebyl dost rychlý? George udržel tempo na tvrdých pneumatikách, což není ideální. A pak, když Kimi přešel na tvrdé… Chybí mu zkušenosti s jejich správným zvládnutím.“

Antonelli si je plně vědom toho, že má před sebou ještě mnoho prostoru pro zlepšení po svém Miami vystoupení. „Musím se zaměřit na závodní tempo,“ přiznal. „Dnes to prostě nebylo dobré, zvláště na tvrdých pneumatikách. Měl jsem problém s jejich zahřátím, pořád jsem klouzal a nemohl jsem najít správný čas na kolo.“

„Bylo to dost unikátní, protože to byla první opravdu těžká zkušenost s pneumatikami. Ale pořád si beru spoustu pozitivního do příštího víkendu.“

„Mnoho pozitiv,“ souhlasí s ním i Wolff. V prvních šesti závodech své nováčkovské sezóny Antonelli pětkrát skončil v top šestce. Vzhledem k jeho nevelkým zkušenostem s řízením vozu F1, správa pneumatik byla vždy otázkou, kdy bude představovat problém.

„Najít správné reference, a [závodní inženýr] Bono se ho opravdu snažil vést – když sedíte v tomto autě, není to jednoduché,“ poznamenal Wolff. „A myslím, že je to součástí učební křivky, nic, co by bylo zklamáním nebo ne. Celkově odcházím s pocitem, že odvedl dobrou práci.“