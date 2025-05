Barcelona jako poslední naděje? Ferrari hledá cestu z krize

Ferrari vstupovalo do letošní sezóny s přesvědčením, že monopost SF25 má dostatek výkonu na boj o titul. Stačí ho jen správně využít. Zimní naděje však rychle narazily na realitu. Tým se pohybuje mezi slibnými momenty a zklamáními způsobenými strategickými chybami a technickými omezeními, kvůli nimž bylo těžké přesně určit, jak na tom Ferrari ve skutečnosti je, informuje web The Race.

Šéf týmu Fred Vasseur opakovaně tvrdil, že vůz má potenciál. Jenže po kvalifikaci v Miami, kde Charles Leclerc skončil až osmý a to za oběma vozy Williamsu, zazněla z úst Monačana nepříjemná pravda: „Maximalizujeme potenciál vozu. To jen ukazuje, že ten potenciál prostě není.“ Na rozdíl od Williamsu, kterému specifika trati v Miami seděla, Ferrari tam zažilo největší propad formy sezóny. Ačkoliv se tedy zřejmě nemusí bát, že s Williamsem bude bojovat každý víkend, otázkou zůstává, zda vůbec může letos pravidelně usilovat o vítězství. Zatím má na kontě jedno stupně vítězů ze šesti závodů.

Nadcházející série tří víkendů Imola, Monako a Barcelona bude pro Ferrari klíčová. Nejen kvůli roku 2025, ale i s výhledem na přípravu pro sezonu 2026. Vasseur potvrdil, že v následujících dvou víkendech dorazí menší vylepšení, ale skutečný zlom by mohl přijít až v Barceloně. Tam Ferrari plánuje zásadnější balík úprav a zároveň půjde o první závod, kde FIA zpřísní kontroly pružnosti předních křídel.

„Každý bude mít v Barceloně nové přední křídlo. Ze samotného principu a regulací to bude možná reset výkonu pro všechny,“ prohlásil Vasseur. A skutečně, vzhledem k tomu, jak těsné jsou rozdíly mezi týmy na čele i ve středu pole, může i malá změna znamenat velký posun v pořadí. Například Sauber se prý na nové přední křídlo nechystá, ale podle Jonathana Wheatleyho bude změna významná: „Je to hlavní rozdíl ve výkonu. Může to zamíchat pořadím.“

Ferrari tak musí zvládnout nejen přechod přes technické změny, ale i správné načasování upgradu. Nasazení novinek už v Imole nebo Monaku by mohlo být kontraproduktivní, protože v Barceloně by kvůli nové aerodynamické konfiguraci mohly být okamžitě zastaralé. Právě proto většina týmů cílí s důležitými vylepšeními právě na devátý závod sezóny.

Ačkoliv Ferrari momentálně zaostává za McLarenem, není bez šancí. V těch nejlepších fázích, ať už šlo o Leclercovo tempo v Džiddě nebo Hamiltonovu jízdu v Číně, ukázalo, že se dokáže dostat na čelo. Potřebuje však, aby tyto výkony byly konzistentní, ne výjimkou.

Do té doby, jak připomíná Vasseur, „jde o to vytěžit maximum ze současného balíčku ve srovnání s ostatními“. Teprve Barcelona napoví, jestli Ferrari konečně najde cestu zpět mezi skutečné favority.