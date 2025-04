Kimi Antonelli pod dvojnásobným tlakem: Mezi závody hledá čas na závěrečné zkoušky

Andrea Kimi Antonelli sice zahájil svou debutovou sezónu ve Formuli 1 působivými výkony, ale mimo trať čelí výzvám, které většina jeho soupeřů řešit nemusí. Osmnáctiletý talent z Mercedesu vedle závodění bojuje se závěrečnými zkouškami, což přiznal v podcastu The Fast and the Curious.

„Je to můj poslední rok ve škole a čekají mě závěrečné zkoušky. Snažím se najít termín, kdy je zvládnu složit, ale je to hodně náročné,“ sdělil Antonelli.

Situaci mu nijak neulehčuje ani náročný kalendář Formule 1. Po Velké ceně Japonska následují závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii, což znamená tři závodní víkendy v řadě. Přesto se Antonelli nechce vzdát.

„Byla by škoda přestat teď, když jsem tak blízko cíle. Navíc moje máma na tom hodně lpí, takže to dělám i pro ni,“ přiznal s úsměvem. „Škola mi pomáhá, posílají mi materiály, ale i tak je to velký závazek.“

Matematika pro něj přitom představuje nejtěžší překážku. „Je to strašná věc. Nebudu lhát – musím to zvládnout, ale je to těžký předmět.“

Zatímco mimo trať se Antonelli potýká se školními povinnostmi, na závodním okruhu dokazuje svůj talent. Přestože se v Austrálii kvalifikoval až šestnáctý, dojel čtvrtý za Norrisem, Verstappenem a Russellem. V Číně pak přidal další skvělý výkon, když dojel šestý a získal dokonce ocenění Driver of the Day.

I přes tlak, který je na něj vyvíjen, zůstává Antonelli klidný a soustředěný. „Nemám velká očekávání. Chci se soustředit na proces, užít si to a budovat tempo. Ale můj přístup bude vždy stejný – jít na trať s cílem vyhrát a odvést co nejlepší práci,“ doplnil.