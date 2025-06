Kimi Antonelli po prvním pódiu v Kanadě nezastavil, šel rovnou na maturitu

Andrea Kimi Antonelli oslavil své první pódium ve Formuli 1 na Velké ceně Kanady. Pro mnoho mladých pilotů by takový úspěch znamenal důvod k oslavám, třeba na červeném koberci hollywoodské premiéry. Ne však pro osmnáctiletého Itala. Zatímco většina paddocku mířila do New Yorku na slavnostní uvedení filmu F1: The Movie, Antonelli se vrátil domů. Čekala ho zkouška z maturity.

„Šlo to dobře, i když to nebylo jednoduché,“ řekl novinářům krátce po testu, informuje Motorsport.com. „Snažil jsem se udělat maximum a teď už jen čekám na výsledek.“ Jeho hlas zněl klidně, ale bylo znát, že ho přepínání mezi světem vrcholového motorsportu a studentského života stojí spoustu energie, informuje web.

Andrea Kimi Antonelli zvládá nejen svou první sezonu ve Formuli 1, ale také pokračuje ve studiu. I když kvůli závodnímu programu nemůže chodit do školy, na vzdělání nezanevřel.

„Do školy sice nechodím, ale učím se, kdykoliv mám chvíli volna,“ řekl už dříve na domácím závodě v Imole. „Škola mi pomáhá dohnat, co jsem zameškal. Není to snadné, protože i učení bere hodně energie a tu musím šetřit na závody.“

Spojit závody a školu je náročné, ale Antonelli se snaží udržet balanc. „Když jsem doma nebo mám trochu času, studuju alespoň něco, abych se neztratil v látce,“ dodal.

Navzdory vytíženému programu si udělal čas i na spolužáky, kteří ho kvůli cestování vídají čím dál méně. Během závodu v Imole jim připravil jedinečný zážitek – návštěvu zákulisí Formule 1.

„Celé jsem to domluvil, pomohli mi i lidé z Mercedesu,“ usmíval se. „Rosa, která je taky tady, hodně pomohla. Chtěl jsem, aby to mohli vidět na vlastní oči. Doteď znali F1 jen z televize, ale netušili, co všechno je za tím. Tohle jim to ukázalo jinak.“

Spolužáci se navíc zapojili i do několika aktivit a Antonelli jim ukázal závodní vůz a vysvětlil, jak všechno funguje. „Nezacházel jsem úplně do detailů, ale chtěl jsem jim přiblížit, co dělám. Doma nejsem skoro vůbec, a tohle je způsob, jak s nimi zůstat v kontaktu. Takové maličkosti můžou hodně znamenat.“

Antonelli si v prvních závodech vede výborně. Po přestupu do Mercedesu nasbíral 63 bodů, slavil první pódium a v celkovém pořadí drží sedmé místo. O další podium bude bojovat již následující víkend na rakouském Red Bull Ringu.