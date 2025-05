Antonelli o těžkém víkendu a tlaku domácího závodu: Musím se naučit říkat ne

Andrea Kimi Antonelli zažil víkend plný silných emocí a náročných okamžiků. Jeho první start ve Velké ceně Formule 1 na domácí půdě, jen kousek od rodné Bologni, byl očekávanou událostí plnou radosti a podpory fanoušků. Přesto však samotný výsledek v závodě nesplnil očekávání.

Antonelli během soboty zápasil s důvěrou v monopost Mercedesu a v neděli jej trápilo přehřívání pneumatik podobně jako týmového kolegu George Russella. Zatímco ten nakonec dovezl body za sedmé místo Antonelliho závod skončil kvůli technickému problému s plynem.

Přesto byl mladý Ital v paddocku nepřehlédnutelný. Věnoval se fanouškům, rozdával podpisy i fotografie a dokonce pozval své spolužáky z Bologni, aby s ním sdíleli výjimečný okamžik jeho kariéry. „Absolutně miluju podporu fanoušků,“ řekl Antonelli pro Motorsport.com. „Jen si myslím, že jsem sám nezvládl dobře rozložit energii, což se podepsalo na mém výkonu. Cítil jsem to. Nebyl jsem za volantem tak klidný, byl jsem napjatější než obvykle.“

V osmnácti letech teprve sbírá zkušenosti a ví, že ještě musí najít rovnováhu mezi očekáváním, pozorností a výkonem. „Celkově to byl asi nejhorší víkend, co se týče výkonu, takže se musím dobře zotavit a v Monaku být zpátky silnější,“ dodal s odhodláním.

Antonelli připustil, že se musí naučit lépe hospodařit s časem a nebát se některé věci odmítnout. „Musím se naučit říkat i ne a dopřát si víc času pro sebe,“ poznamenal s nadhledem.

Zkušenost z Imoly chce tým Mercedes využít jako poučení. Týmový zástupce Bradley Lord potvrdil, že bude důležité najít rovnováhu mezi medializací a výkonem na trati. „Věděli jsme, že to bude velký víkend, a bylo jasné, že přijde spousta pozornosti. Je to pro Kimiho nové – zvládat nejen to, co může ovlivnit, ale i to, co ovlivnit nemůže.“

Lord dodal, že Mercedes si z tohoto víkendu odnese jasné poznatky, jak plánovat podobně rušné závody, a bude vše směřovat k tomu, aby Antonelli v příštím domácím závodě v září v Monze už lépe zvládl tlak i energii.