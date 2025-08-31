Další rána pro Lewise Hamiltona: Na Monzu dostal penalizaci ztráty pozic na startu

Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska.
Lewis Hamilton odjede do Monzy s pětimístnou penalizací na startu, a to kvůli prohřeškům během zahřívacích kol před Velkou cenou Nizozemska. Podle rozhodnutí sportovních komisařů britský pilot Ferrari nedodržel pokyny ředitele závodu Ruiho Marquese, který kvůli specifické konfiguraci okruhu v Zandvoortu nařídil zvláštní bezpečnostní opatření.
Ředitel závodu zdůraznil, že v poslední klopené zatáčce před boxovým vjezdem budou vyvěšeny dvojité žluté vlajky, aby jezdci výrazně zpomalili. Komisaři ale usoudili, že Hamilton na dvou po sobě jdoucích kolech rychlost nesnížil dostatečně. „Při dvojitě mávaných žlutých vlajkách musí jezdec rychlost významně snížit. Z dostupných dat bylo jasné, že snížení rychlosti o 20 km/h v tomto sektoru není dostačující,“ uvedli komisaři.
Dodali také, že podle článku 44.1 pravidel mají jezdci při více než jednom zahřívacím kole projet boxovým vjezdem při značně snížené rychlosti, což podle telemetrie Hamilton nesplnil. Přestože jeho tým doložil, že pilot brzdil dříve a snižoval plyn, komisaři to považovali jen za částečnou snahu. „Za takové porušení by běžně následovala penalizace deseti míst, ale vzali jsme v potaz polehčující okolnosti a udělili pět míst,“ stojí v rozhodnutí.
Hamilton, který závod nedokončil po havárii ve třetí zatáčce, si kromě toho připsal i první dva trestné body za posledních dvanáct měsíců.
Jeho týmový kolega Charles Leclerc se mezitím vyhnul trestu za incident s Georgem Russellem v zatáčce číslo dvanáct. Monacký jezdec se pokusil o odvážný útok po vnitřní straně, při němž oba vozy do sebe lehce narazily. Komisaři však nenašli dostatek důkazů, že by Leclerc vyjel mimo trať, ani že by viníkem byl jeden z jezdců. „Oba piloti považovali incident za závodní situaci a my jsme se shodli na stejném závěru,“ zaznělo v jejich verdiktu.
Leclerc nakonec stejně do cíle nedojel, protože byl poslán do bariéry Russelovým týmovým kolegou Kimim Antonellim. Italský nováček vyfasoval desetimístnou penalizaci na startu příštího závodu a dva trestné body, což jej navíc připravilo o body v Zandvoortu, protože rozhodnutí vstoupilo v platnost ještě před vyhlášením výsledků.
Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Kimi Antonelli ukončil páteční trénink v Zandvoortu předčasně, když zaparkoval svůj Mercedes v kačírku. Pro nováčka to znamenalo ztrátu cenných kol a dat na náročné trati u Severního moře.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.