Kimi Antonelli na tenkém ledě: Tlak i kritika sílí

Kimi Antonelli v Monze
Kimi Antonelli v Monze, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 10:16
Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.

Andrea Kimi Antonelli se v posledních týdnech dostává pod stále větší tlak. Nejdříve jeho připravenost na Formuli 1 zpochybnil Jacques Villeneuve, krátce poté se v podobném duchu vyjádřil Nico Rosberg. Kritika dvou mistrů světa by sama o sobě vyvolala pozornost, ale když se k nim připojil i šéf Mercedesu Toto Wolff, celá debata nabrala nový rozměr.

Wolff otevřeně prohlásil, že devatenáctiletý Ital udělal ve Velké ceně Itálie příliš mnoho chyb. Jeho výkon označil za „podprůměrný“, což byla neobvykle přímočará slova od člověka, který svého svěřence dosud vždy chránil před veřejným odsudkem. Pro Antonelliho, jenž debutoval s velkým očekáváním, to znamenalo první skutečně tvrdý moment v kariéře u Mercedesu.

Situace působí o to paradoxněji, že loni právě v Monze po havárii v Parabolice podepsal svou první smlouvu ve Formuli 1. Od té doby se zdálo, že chyby mu budou bez větších následků tolerovány. Wolff se až dosud stavěl do role ochránce, který raději hovořil o potenciálu než o nedostatcích. Nyní ale změnil tón: „Nemůžete auto poslat v pátek do štěrku a čekat, že budete na špici,“ prohlásil po závodě. „Celý víkend byl podprůměrný.“

Carlos Sainz jr.

Williams stojí za Carlosem Sainzem: Po neúspěšné Monze cílí zpět na body

Závod ukázal silné i slabé stránky Kimiho Antonelliho. V kvalifikaci předvedl rychlost, když zaostal za Russellem jen o čtyři setiny sekundy. V samotném závodě ale přišel nevydařený start, po kterém spadl ze šestého na desáté místo. Situaci navíc zkomplikovala penalizace za souboj s Albonem a nakonec dojel devátý. „Trochu jsem uklouzl se spojkou, hned jsem protočil kola a ztratil spoustu pozic,“ řekl Antonelli pro Sky Sports F1. „Od té chvíle jsem musel dohánět, dělal jsem chyby a nenašel správný rytmus.“

Souboj s Albonem přinesl Antonellimu penalizaci a ještě více zdůraznil rozdíl mezi ním a spolehlivým Russellem. Komisaři označili jeho manévr za „potenciálně nebezpečný“ a Wolff s tím souhlasil: „Bylo to zbytečné. Albon byl mnohem rychlejší. Pokud se dá bránit, vystrčíte lokty. Pokud ne, musíte minimalizovat ztrátu. Tohle nebylo potřeba.“

Čísla mluví jasně. V kvalifikacích vede Russell nad Antonellim 17:2, v závodech je skóre dokonce 19:0. Tak výraznou převahu měl Russell naposledy v roce 2019, když v týmu Williams jezdil po těžkém zranění navrátilec Robert Kubica.

Přesto Wolff trvá na tom, že Antonelliho budoucnost vidí pozitivně. „Na mé důvěře v jeho budoucnost to nic nemění. Věřím, že bude opravdu, opravdu velmi dobrý. Ale dnes to bylo podprůměrné,“ prohlásil a dodal, že Ital potřebuje hlavně klidný a bezchybný víkend. V Baku, které dobře zná z juniorských sérií, by se podle něj mohl dostat pod menší tlak.

Antonelli se snaží hledat pozitiva, zejména zlepšenou kvalifikaci. Přiznal ale, že nehody z pátku, ať už v Zandvoortu nebo Monze, ho svazují: „Musím to zastavit, protože mě to v závodě vždy dostane na zadní nohu.“

Wolff proto zdůrazňuje nutnost změnit přístup. Podle něj je klíčové, aby Antonelli nepřenášel chyby z minulých závodů do dalších startů. „Jinak se nikdy nevrhne do zatáčky naplno. A to je zbytečné břemeno,“ řekl.

Pro šéfa Mercedesu má mladý Ital všechny předpoklady k úspěchu. Rychlost, talent i přirozený závodní instinkt. Teď ale musí najít cestu, jak se zbavit psychické zátěže a přetavit svůj potenciál v konzistentní výsledky. Wolff přitom dává jasně najevo: důvěra v Antonelliho trvá, ale trpělivost není neomezená.

