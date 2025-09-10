Kimi Antonelli na tenkém ledě: Tlak i kritika sílí

Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.
Andrea Kimi Antonelli se v posledních týdnech dostává pod stále větší tlak. Nejdříve jeho připravenost na Formuli 1 zpochybnil Jacques Villeneuve, krátce poté se v podobném duchu vyjádřil Nico Rosberg. Kritika dvou mistrů světa by sama o sobě vyvolala pozornost, ale když se k nim připojil i šéf Mercedesu Toto Wolff, celá debata nabrala nový rozměr.
Wolff otevřeně prohlásil, že devatenáctiletý Ital udělal ve Velké ceně Itálie příliš mnoho chyb. Jeho výkon označil za „podprůměrný“, což byla neobvykle přímočará slova od člověka, který svého svěřence dosud vždy chránil před veřejným odsudkem. Pro Antonelliho, jenž debutoval s velkým očekáváním, to znamenalo první skutečně tvrdý moment v kariéře u Mercedesu.
Situace působí o to paradoxněji, že loni právě v Monze po havárii v Parabolice podepsal svou první smlouvu ve Formuli 1. Od té doby se zdálo, že chyby mu budou bez větších následků tolerovány. Wolff se až dosud stavěl do role ochránce, který raději hovořil o potenciálu než o nedostatcích. Nyní ale změnil tón: „Nemůžete auto poslat v pátek do štěrku a čekat, že budete na špici,“ prohlásil po závodě. „Celý víkend byl podprůměrný.“
Závod ukázal silné i slabé stránky Kimiho Antonelliho. V kvalifikaci předvedl rychlost, když zaostal za Russellem jen o čtyři setiny sekundy. V samotném závodě ale přišel nevydařený start, po kterém spadl ze šestého na desáté místo. Situaci navíc zkomplikovala penalizace za souboj s Albonem a nakonec dojel devátý. „Trochu jsem uklouzl se spojkou, hned jsem protočil kola a ztratil spoustu pozic,“ řekl Antonelli pro Sky Sports F1. „Od té chvíle jsem musel dohánět, dělal jsem chyby a nenašel správný rytmus.“
Souboj s Albonem přinesl Antonellimu penalizaci a ještě více zdůraznil rozdíl mezi ním a spolehlivým Russellem. Komisaři označili jeho manévr za „potenciálně nebezpečný“ a Wolff s tím souhlasil: „Bylo to zbytečné. Albon byl mnohem rychlejší. Pokud se dá bránit, vystrčíte lokty. Pokud ne, musíte minimalizovat ztrátu. Tohle nebylo potřeba.“
Čísla mluví jasně. V kvalifikacích vede Russell nad Antonellim 17:2, v závodech je skóre dokonce 19:0. Tak výraznou převahu měl Russell naposledy v roce 2019, když v týmu Williams jezdil po těžkém zranění navrátilec Robert Kubica.
Přesto Wolff trvá na tom, že Antonelliho budoucnost vidí pozitivně. „Na mé důvěře v jeho budoucnost to nic nemění. Věřím, že bude opravdu, opravdu velmi dobrý. Ale dnes to bylo podprůměrné,“ prohlásil a dodal, že Ital potřebuje hlavně klidný a bezchybný víkend. V Baku, které dobře zná z juniorských sérií, by se podle něj mohl dostat pod menší tlak.
Antonelli se snaží hledat pozitiva, zejména zlepšenou kvalifikaci. Přiznal ale, že nehody z pátku, ať už v Zandvoortu nebo Monze, ho svazují: „Musím to zastavit, protože mě to v závodě vždy dostane na zadní nohu.“
Wolff proto zdůrazňuje nutnost změnit přístup. Podle něj je klíčové, aby Antonelli nepřenášel chyby z minulých závodů do dalších startů. „Jinak se nikdy nevrhne do zatáčky naplno. A to je zbytečné břemeno,“ řekl.
Pro šéfa Mercedesu má mladý Ital všechny předpoklady k úspěchu. Rychlost, talent i přirozený závodní instinkt. Teď ale musí najít cestu, jak se zbavit psychické zátěže a přetavit svůj potenciál v konzistentní výsledky. Wolff přitom dává jasně najevo: důvěra v Antonelliho trvá, ale trpělivost není neomezená.
Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.
Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.
Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.
Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.
Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.
Christian Horner se po vítězství Maxe Verstappena v Monze ozval Martinu Brundlovi, aby ocenil jeho chladnokrevný výkon i práci celého týmu Red Bull.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy.
Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.