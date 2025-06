Kdo je jedničkou Mclarenu? Ralf Schumacher má jasno

Ralf Schumacher se v podcastu Backstage Boxengasse německé Sky vyjádřil k současné situaci v týmu McLaren velmi jednoznačně. Podle něj je po Velké ceně Kanady jasné, kdo je aktuální jedničkou týmu.

„Myslím, že je teď uvnitř týmu jasně dáno, že Piastri je tím mužem, na kterého se budou v souvislosti s bojem o titul soustředit,“ řekl Schumacher bez okolků. „Lando ukazuje příliš mnoho slabin a dělá příliš mnoho chyb. A k tomu ještě to nesmyslné nabourání do Oscara v Kanadě zezadu.“

Ačkoliv Lando Norris za incident převzal odpovědnost a omluvil se, Schumacher má jasno, že to nestačí. „Ukázal tím, jak skvělým člověkem je. Ale to nic nemění na věci – skvělí lidé většinou nevyhrávají tituly,“ dodal ostře.

Norris podle něj momentálně zažívá své nejhorší období. „Tohle je dno. Ztratil trochu nervy. Na druhou stranu mu musíme přiznat, že byl opět rychlejší než Piastri. V kvalifikaci to sice nevyšlo, ale v závodě dojel ztrátu a byl prostě lepší. Má pořád rychlost, zvlášť v závodním tempu.“

Podle Schumachera je hlavní problém v Norrisově hlavě. „To citlivé vnímání pneumatik, ten přirozený cit pro strategii, to Lando má. V době Alaina Prosta by mu říkali profesor. Jenže problém je v tom, co se děje v jeho hlavě.“

Bývalý jezdec také upozornil, že Norris letos opakovaně chyboval v kvalifikacích i závodech, zatímco jeho týmový kolega se drží takticky i mentálně na vysoké úrovni. Piastri už má pět vítězství, Norris dvě.

„Co Lando teď potřebuje, je klid. Nepotřebuje rady zvenčí. Čím víc toho přichází z médií, tím víc ho to ovlivňuje,“ pokračoval Schumacher. „Každý člověk je jiný. Vždycky říkám: z krávy neuděláš tygra. Každý má své silné i slabé stránky. Lando ví, že na to má, ale taky ví, že stačí jedna zatáčka a jeden malý omyl – a je po všem. A to se v něm odehrává.“

Ralf Schumacher na závěr srovnal Landa Norrise s elitními jezdci Formule 1. Podle něj jsou piloti jako Oscar Piastri, Fernando Alonso nebo Max Verstappen, který v tomto ohledu podle něj dominuje – schopní se během závodu zcela oprostit od pochybností. „Řeknou si: jsem nejlepší, mně se tohle nestane,“ popsal Schumacher jejich mentalitu. „Nepřemýšlejí, kdy přesně zabrzdit nebo co by mohlo selhat. Prostě jedou naplno.“

Norris je podle něj pravý opak. „Lando je typ jezdce, který moc přemýšlí,“ říká Schumacher. To mu sice pomáhá v delších závodech, kde může využít svůj přehled a cit pro strategii, ale v kvalifikaci mu to spíš škodí. „V těch chvílích by bylo lepší, kdyby dokázal mozek vypnout a soustředit se jen na čistou jízdu – na to, co ho na závodění baví: projet trať co nejrychleji.“